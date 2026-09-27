VIDEO Bilić uoči Španjolske poslao posebnu poruku Splićanima: "Potrčite, prošetajte ili samo zaplješćite"

Nakon pobjede nad Češkom, a uoči utakmice sa Španjolskom, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić uputio je Splićanima poruku koja ovog puta nadilazi nogomet. Podržao je ovogodišnji Race for the Cure i pozvao građane da se 4. listopada u 11 sati okupe na splitskoj Rivi u znak solidarnosti sa ženama oboljelima od raka dojke. "Pozdrav, Splićani. Imam jedan važan poziv – dođite podržati akciju Think Pink 4. listopada u 11 sati na splitskoj Rivi za žene oboljele od karcinoma dojke. Potrčite, prošetajte ili samo zaplješćite", poručio je Bilić.

U svom je pozivu naglasio i ono zbog čega se ova akcija održava. "Dođite podržati akciju za zdravlje, za život… Svako dobro. Zapamtite, 4. listopada u 11 sati, vidimo se na Rivi", kazao je hrvatski izbornik.

"Ne zna on di je doša!"

Bilić se tako pridružio brojnim sportašima, umjetnicima, glumcima i pjevačima koji su podržali ovogodišnji Race for the Cure. Ipak, u središtu akcije su žene koje otvoreno govore o suočavanju s rakom dojke, liječenju i životu koji dijagnozom ne prestaje. Organizatori posebno ističu njihova svjedočanstva, a među porukama izdvajaju riječi jedne oboljele žene: "Ne zna on di je doša!" U toj kratkoj rečenici sažeti su njezin prkos bolesti i odlučnost da nastavi dalje.

Na Rivu se može doći i samo zapljeskati

Poziv je upućen svima: onima koji žele trčati, onima koji će prošetati, ali i građanima koji će sudionice i sudionike podržati pljeskom. Cilj je zajedničkim okupljanjem pokazati ženama oboljelima od raka dojke da u svojoj borbi nisu same te pružiti podršku svima koji se suočavaju s malignim bolestima.

Race for the Cure održat će se 4. listopada u 11 sati na splitskoj Rivi, a prijave su dostupne na stranici www.raceforthecure.eu.