Saborski zastupnik Damir Barbir oglasio se na društvenim mrežama nakon rasprave s predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem, tijekom koje je zatražio podršku za svoj amandman vezan uz radnike Salonita.

Barbir je objavio snimku saborske rasprave, istaknuvši kako se premijer u odgovoru osvrnuo na broj njegovih zastupničkih pitanja.

– Plenković mi broji pitanja. Radnici Salonita broje godine čekanja na pravdu! – poručio je Barbir.

Kako navodi, premijer mu je odgovorio da je vjerojatno rekorder po broju zastupničkih pitanja te da bi u Europskom parlamentu bio "prvak svijeta".

Barbir je nakon toga uzvratio premijeru, naglasivši kako je postavljanje pitanja sastavni dio njegova zastupničkog posla.

– Predsjedniče Vlade, moj je posao postavljati pitanja. Vaš je posao ponuditi rješenja. Iza tih pitanja stoje ljudi. Iza ovog amandmana stoje radnici koji godinama čekaju pravdu – napisao je.

Najavio je da će ponovno tražiti odgovor na pitanje hoće li Vlada podržati njegov amandman.

– Zato ću pitati ponovno: hoćete li podržati amandman za radnike Salonita? – zaključio je Barbir.