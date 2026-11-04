VIDEO Barbir odgovorio Plenkoviću: "Dosadan sam vam jer volim Liku i podsjećam vas što ste od nje napravili"

Saborski zastupnik s liste Centra Damir Barbir uputio je oštru poruku predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, prozvavši ga zbog odnosa prema zastupničkim pitanjima i problemima s kojima se suočavaju građani. U objavi na društvenim mrežama, uz koju je priložio i video, Barbir je poručio kako neće odustati od postavljanja pitanja, bez obzira na to koliko ona smetala premijeru. "Plenkoviću sam dosadan jer volim Liku i podsjećam ga što je od nje napravio", napisao je Barbir, jasno dajući do znanja da je nezadovoljan odnosom aktualne vlasti prema tom dijelu Hrvatske.

"Iza mojih pitanja stoje konkretni problemi građana"

Barbir je pritom naglasio kako je dosad postavio više od stotinu zastupničkih pitanja, ističući da se iza svakoga od njih nalaze problemi koji izravno utječu na svakodnevicu građana. "Iza više od sto mojih zastupničkih pitanja stoje konkretni problemi građana. Njima su odgovori važni jer se tiču njihova svakodnevnog života. Premijeru očito nisu dovoljno važni ni da odgovori", poručio je zastupnik Centra.

Njegova kritika prvenstveno je usmjerena na, kako smatra, nedovoljnu spremnost predsjednika Vlade da odgovara na pitanja koja mu se upućuju kroz parlamentarni rad.

Izravna poruka predsjedniku Vlade

Na kraju objave Barbir se ponovno obratio premijeru, podsjetivši ga na odgovornost koju nosi njegova dužnost.

"Premijeru, građani s tim problemima žive svaki dan. Vi ste plaćeni da ih rješavate. Ako vam pitanja smetaju, počnite davati odgovore", zaključio je Barbir.

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