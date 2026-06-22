VIDEO Barbir ispred Županije: "Ovdje su ljudi mučeni i ubijani, zato želimo Trg žrtava fašizma"

Damir Barbir, saborski zastupnik i nezavisni vijećnik s liste Centra u Gradskom vijeću Grada Splita, objavio je video snimljen ispred zgrade Splitsko-dalmatinske županije, i to na Dan antifašističke borbe.

Barbir je u videu podsjetio na stradanja ljudi koji su, kako je istaknuo, na tom mjestu bili mučeni i ubijani, poručivši da Split ne smije zaboraviti svoju antifašističku povijest.

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"Ovo za mene nije prošlost, ovo je temelj"

"Znate li koje je ovo mjesto? Ovdje su ljudi mučeni i ubijani. Palmina Piplović, naša cura iz Varoša, nije izdala nikoga i zato je obješena, Sonja Bućan, majka koja nije htjela kleknuti i zato je ubijena", poručio je Barbir u objavi.

Dodao je kako se protivi uklanjanju ili zanemarivanju sjećanja na žrtve fašizma. "I sada netko kaže, maknimo ime, kao da se ništa nije dogodilo, ali ovo za mene nije prošlost, ovo je temelj jer bez njih ne bi bilo nas. I zato želimo Trg žrtava fašizma, baš ovdje", zaključio je Barbir.

Inicijativa za trg ispred zgrade Splitsko-dalmatinske županije

Barbir je svoju poruku uputio s mjesta spomenika ispred zgrade Splitsko-dalmatinske županije, naglašavajući da bi upravo taj prostor trebao nositi ime Trg žrtava fašizma.

Njegova objava dolazi na nacionalni praznik kojim se u Hrvatskoj obilježava početak organiziranog antifašističkog otpora, a u Splitu ponovno otvara pitanje odnosa prema povijesnoj memoriji i žrtvama fašističkog nasilja.

Splićani, želite li da se prostor ispred zgrade Splitsko-dalmatinske županije nazove Trg žrtava fašizma? Da, to mjesto treba nositi ime Trg žrtava fašizma

Ne, protivim se takvom prijedlogu

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