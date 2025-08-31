VIDEO Autobus se morao zaustaviti u prometnom traku jer 'gospodin' večera na stanici

Na popularnoj Facebook stranici Prometne zgode i nezgode pojavio se novi video koji je izazvao brojne reakcije.

“Jede na sred stanice i parkiran dok autobusi uredno staju u prometni trak”, stoji u opisu objave.

Na snimci se vidi nekoliko automobila zaustavljenih ispred poznatog fast fooda, a zbog toga autobus nije mogao pristati na stajalište već je bio prisiljen stati u prometni trak. Time je otežan prolaz ostalim sudionicima u prometu i dodatno narušena sigurnost.