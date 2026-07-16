VIDEO Arheolozi ostali zatečeni onim što je "izronilo" u srcu Splita: Izbrojali 60 grobova i više od 80 pokojnika

Ono što je izronilo iz podzemlja u samom centru Splita priča je koja ostavlja bez daha. Umjesto uobičajenih instalacija, cijevi i kabela ispod ulične površine, arheolozi su tijekom radova u Hrvojevoj ulici naišli na pravu povijesnu riznicu.

Otkriveno je zaboravljeno groblje na kojem je dosad evidentirano približno 60 grobova, dok je broj pronađenih pokojnika već premašio 80. Istraživanja se nastavljaju, a svaki novi metar iskopa mogao bi donijeti još odgovora o ljudima koji su stoljećima prije nas živjeli na prostoru današnjeg Splita.

O vrijednim nalazima TV Dalmacija je razgovarala arheologinjom Andrejom Markovac, voditeljicom istraživanja iz tvrtke Neir. Otkrila nam je iz kojih razdoblja potječu grobovi, kako se na tom prostoru ukapalo te što bi nastavak radova prema sjevernom dijelu Hrvojeve ulice još mogao otkriti.

Sve je počelo na južnom dijelu Hrvojeve ulice

Arheološki radovi predviđeni su u sklopu rekonstrukcije Hrvojeve ulice, a istraživanje je započelo na njezinu južnom dijelu. Arheolozi su ondje vrlo brzo naišli na objekt za koji su, prema njegovim karakteristikama, zaključili da je imao sakralnu namjenu.

– U njemu smo pronašli grob zatvoren kamenom poklopnicom. Od tog smo objekta nastavili istraživanje prema sjeveru, a uz njega i dalje pronalazimo grobnice – kazala je Markovac.

Kako se istraživanje širilo, postajalo je jasno da se ne radi o nekoliko izdvojenih ukopa, nego o većem groblju koje je bilo u upotrebi tijekom duljeg razdoblja.

U istim grobnicama pokapale su se generacije

Broj pronađenih pokojnika veći je od broja samih grobova. Razlog je način na koji su grobnice korištene.

Markovac objašnjava da se u njima ukapalo generacijama. Posmrtni ostaci ranije preminulih pomicali su se unutar grobnice kako bi se napravilo mjesto za nove ukope. Zbog toga su u pojedinim grobnicama pronađeni ostaci više osoba.

Takav način ukapanja arheolozima omogućuje uvid u dugotrajno korištenje ovog prostora, ali istodobno dodatno otežava precizno određivanje odnosa između pojedinih pokojnika i vremena u kojem su položeni u grob.

Uz pokojnike pronađen tek jednostavan nakit

Iako je riječ o velikom broju grobova, nalazi koji su bili položeni uz pokojnike vrlo su oskudni.

– Samo smo u nekoliko grobnica pronašli predmete. Uglavnom se radi o naušnicama i vrlo jednostavnom nakitu – pojasnila je voditeljica istraživanja.

Upravo zbog malog broja grobnih priloga datiranje pojedinih ukopa nije jednostavno. Arheolozi zato moraju analizirati položaj grobnica, način gradnje, međusobne odnose arheoloških slojeva te antropološke i druge nalaze.

Od kasne antike do srednjeg vijeka

Dosadašnji rezultati pokazuju da svi pronađeni grobovi ne pripadaju istom povijesnom razdoblju.

Na južnom dijelu Hrvojeve ulice arheološka je situacija složenija, a nalazi se okvirno povezuju s ranim i razvijenim srednjim vijekom. Kako istraživanje napreduje prema sjeveru i sjevernim kulama Dioklecijanove palače, pojavljuju se stariji slojevi koji pripadaju kasnoj antici.

Na sjevernom dijelu arheološki se nalazi nalaze bliže današnjoj površini, zbog čega su i grobnice ukopane pliće nego na južnom dijelu istraživanog prostora.

Split još nije otkrio sve svoje tajne

Otkriće u Hrvojevoj ulici još je jednom pokazalo da gotovo svaki zahvat u povijesnoj jezgri Splita može otvoriti potpuno novo poglavlje gradske prošlosti.

Ispod ulice kojom svakodnevno prolaze tisuće ljudi stoljećima su bili skriveni ostaci nekadašnjih stanovnika grada. Daljnja istraživanja trebala bi preciznije pokazati koliko se dugo na ovom prostoru ukapalo, tko su bili pronađeni ljudi i kako se ovo područje mijenjalo od kasne antike do srednjeg vijeka.

Radovi se nastavljaju prema sjeveru, a Split, čini se, još nije rekao posljednju riječ. Svaki novi iskopani metar mogao bi otkriti još jednu tajnu skrivenu neposredno uz zidine Dioklecijanove palače.