VIDEO Argentinski izbornik se slomio pred novinarima: "Duša me boli...", pa napustio presicu u suzama

Izbornik Argentine Lionel Scaloni emotivno je prekinuo konferenciju za medije nakon poraza u finalu Svjetskog prvenstva i najavio da će uskoro razgovarati o svojoj budućnosti. Istaknuo je da ga čeka sastanak s predsjednikom argentinskog nogometnog saveza Claudiom Tapiom, ali je i priznao da bi pritisak ponavljanja dosadašnjih uspjeha mogao biti prevelik, javlja Index.

Kada je 2018. preuzeo reprezentaciju, Scaloni je bio osporavano rješenje, no s vremenom je Argentini donio kontinuitet i uspjehe. Pod njegovim vodstvom Argentina je prekinula 28-godišnje čekanje na veliki trofej kada je 2021. osvojila Copa Américu. Scaloni je potom izgradio sustav koji je maksimalno iskoristio Lionela Messija, što je reprezentaciji donijelo i naslov svjetskog prvaka 2022. nakon 36 godina.

Niz se nastavio i 2024. godine, kada je Argentina u Sjedinjenim Američkim Državama podigla još jedan trofej Copa Américe, a jučer je vodio momčad i u finalu Svjetskog prvenstva.

Following their World Cup final defeat to Spain, Argentina manager Lionel Scaloni walked out of his post-match press conference after becoming too emotional to carry on. pic.twitter.com/c7NQjN2MG8 — BBC Sport (@BBCSport) July 20, 2026

Razmislit će o budućnosti

"Ovo je predivno mjesto. Ovo je mjesto iz snova", rekao je Scaloni u nedjelju o svom vremenu na klupi reprezentacije. "Ni ja ni moji suradnici nismo mogli ni zamisliti da ćemo osvojiti sve te trofeje."

Ipak, naglasio je kako bi ponavljanje takvih rezultata i nošenje s očekivanjima javnosti moglo predstavljati prevelik izazov za novi ciklus Svjetskog prvenstva.

"Za nastavak je potrebno uložiti jako puno. Teško je sve ovo ponoviti", izjavio je vidno potresen i na rubu suza. "Pokušavali smo dati sve od sebe do zadnje minute finala. Mislim da je pošteno da sada uzmem vremena i dobro razmislim o svemu."

Nekoliko trenutaka kasnije, Scaloni je rekao da ga boli duša, ispričao se novinarima i napustio konferenciju u suzama. Prilikom izlaska, argentinski predstavnici medija ispratili su ga snažnim pljeskom.

Razočaranje nakon poraza

Argentina je u finalu izgubila od Španjolske 1:0 u utakmici u kojoj Scalonijeva momčad nije imala nijedan udarac u okvir gola, a prvi pokušaj uputila je tek u 105. minuti. Scaloni je unatoč statistici, koja je bila na strani Španjolske, ocijenio da je susret bio vrlo izjednačen.

"Iznimno smo zahvalni našim navijačima. Uspjeli smo doći do samog kraja, do utakmice koja je bila potpuno otvorena. Bili smo blizu. Želim zahvaliti svojim igračima i svima koji su nam pomogli", izjavio je