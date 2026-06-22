VIDEO Argentinci u Splitu slavili povijesni Messijev pogodak

Povijesni pogodak Lionela Messija, kojim je postao najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava, nije se slavio samo u Argentini. Veliko slavlje priredili su i argentinski turisti koji ovih dana borave u Splitu.

Nakon što je Messi protiv Austrije postigao svoj 17. pogodak na Mundijalima i prestigao legendarnog Miroslava Klosea, skupina Argentinaca okupila se na splitskoj Rivi kako bi zajedno pratila utakmicu i proslavila novi rekord svog kapetana.

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Riječ je o dvadesetak do tridesetak mladih Argentinaca, uglavnom u dobi od 20 do 30 godina, koji su se upoznali putem Facebook grupe namijenjene njihovim sunarodnjacima koji trenutačno ljetuju u Splitu. Iako se mnogi od njih ranije nisu poznavali, zajednička ljubav prema nogometu i Messiju bila je dovoljan razlog za okupljanje.

Odjeveni u dresove argentinske reprezentacije, utakmicu su pratili na Rivi, a nakon posljednjeg sučevog zvižduka slavlje se nastavilo gradskim ulicama. Vesela povorka potom se uputila prema Trogirskoj ulici i području oko Bokerije, gdje su pjesmom i navijanjem obilježili veliki trenutak za argentinski nogomet.

Tako je jedan od najvećih trenutaka u karijeri argentinskog kapetana dobio svoj odjek i na splitskim ulicama, gdje su njegovi sunarodnjaci pokazali koliko im znači čovjek koji je ispisao novu stranicu nogometne povijesti.