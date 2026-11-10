VIDEO Amerikanac u restoranu progovorio hrvatski i ostavio goste bez teksta. Priča ima tužan nastavak

Zamislite da sjedite u restoranu u središtu New Yorka, naručujete večeru na engleskom jeziku, a onda vam se konobar iznenada obrati na gotovo besprijekornom hrvatskom. Upravo se to dogodilo gostima nekadašnjeg poznatog hrvatsko-talijanskog restorana Villa Berulia na Manhattanu, a njihove reakcije zabilježene su u videosnimci koja je privukla milijune gledatelja.

U glavnoj ulozi nije bio običan konobar, nego američki poliglot i kreator sadržaja poznat pod imenom Goluremi, koji je u suradnji s poznatim YouTuberom Xiaomanycom osmislio jezično iznenađenje za goste restorana. Njegova sposobnost brzog prebacivanja između jezika, a osobito hrvatski izgovor, izazvali su nevjericu, oduševljenje i brojne duhovite komentare na društvenim mrežama.

Video je izvorno objavljen 5. prosinca 2025. godine, ali i dalje privlači pozornost gledatelja. Posebno su zanimljive reakcije ljudi hrvatskog podrijetla, među kojima su neki priznali da Amerikanac govori hrvatski bolje od njih, iako su odrasli u obiteljima hrvatskih iseljenika.

Mislili su da je običan konobar, a onda je počeo govoriti hrvatski

Snimka je nastala u restoranu Villa Berulia, smještenom u 34. ulici na Manhattanu, nedaleko od Park Avenue. Restoran je desetljećima bio poznat po spoju hrvatske i talijanske kuhinje te je među njegovim gostima bilo mnogo ljudi podrijetlom iz Hrvatske i drugih europskih zemalja.

Poznati američki YouTuber Xiaomanyc, koji je na društvenim mrežama izgradio veliku publiku zahvaljujući poznavanju stranih jezika, organizirao je snimanje s prijateljem Goluremijem. Potonji je za tu priliku preuzeo ulogu konobara i pristupao stolovima, isprva razgovarajući s gostima na engleskom jeziku.

Međutim, kada bi doznao odakle gosti dolaze, iznenada bi se prebacio na njihov materinski jezik. Posebno su upečatljivi trenuci u kojima se obraća gostima na hrvatskom, razgovarajući pritom dovoljno prirodno da ih navede na pitanje odakle je i kako je naučio njihov jezik.

Neke reakcije bile su popraćene smijehom, druge izrazima iskrenog iznenađenja, a pojedini su gosti ostali gotovo bez riječi. Iako je cijeli događaj bio osmišljen kao zabavni internetski eksperiment, reakcije gostiju pokazale su koliko neočekivan susret s vlastitim jezikom može biti zanimljiv, posebno tisućama kilometara daleko od domovine.

„Govori hrvatski bolje nego ja, a napola sam Hrvat!“

Video je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama. Gledatelji iz Hrvatske posebno su pohvalili izgovor i naglasak američkog poliglota, a neki su ga usporedili s izvornim govornicima hrvatskog jezika.

„Odličan hrvatski izgovor i akcent, svaka čast“, poručuje jedan od gledatelja, dok drugi smatra da Amerikanac govori kao da je rođen i odrastao u samom središtu Zagreba.

Međutim, među komentarima posebno se izdvajaju reakcije potomaka hrvatskih iseljenika. Jedan od njih priznaje da je poliglotovo poznavanje hrvatskog daleko bolje od njegova vlastitog.

„On zna mnogo više hrvatskog od mene, a ja sam napola Hrvat. Nažalost, jedva su me učili jezik“, napisao je gledatelj.

Upravo su takvi komentari otvorili zanimljivu temu odnosa iseljeničkih zajednica prema jeziku svojih predaka. U mnogim obiteljima koje već generacijama žive u Sjedinjenim Američkim Državama hrvatski se sve rjeđe govori, pa potomci iseljenika nerijetko razumiju pojedine riječi i izraze, ali ne mogu tečno razgovarati.

Drugi su gledatelji cijelu situaciju doživjeli kao dobru zabavu. Jedan se našalio da je Amerikanac, kada je ugledao Hrvatice, očito odlučio kako mora naučiti njihov jezik. Bilo je i komentara da bi se tako vješt govornik mogao zaposliti bilo gdje u svijetu, dok su drugi jednostavno ostavljali poruke oduševljenja.

Zanimljivo je da su se u raspravi pojavili i gledatelji koji sami pokušavaju naučiti hrvatski, a osobito ih je zanimalo gdje je i na koji način Amerikanac stekao tako dobro znanje.

Restoran u kojem je snimljen video imao je 45 godina dugu povijest

Iza zabavne snimke krije se i jedna zanimljiva, pomalo nostalgična priča. Villa Berulia nije bio običan njujorški restoran, nego mjesto koje je desetljećima čuvalo dio hrvatske gastronomske tradicije u jednoj od najvećih svjetskih metropola.

Restoran je osnovan 1981. godine, a pokrenuo ga je Ivan „Johnny“ Ivanac, čija je zamisao bila stvoriti mjesto dobre hrane, gostoljubivosti i obiteljske atmosfere. Tijekom desetljeća restoran je postao prepoznatljivo okupljalište lokalnih gostiju, poslovnih ljudi i posjetitelja New Yorka, nudeći talijanske specijalitete, domaću tjesteninu, ali i tradicionalna hrvatska jela.

Na jelovniku su se nalazila i jela poput buzare, pa su gosti Manhattana mogli upoznati dio gastronomije hrvatske obale Jadrana.

O dugovječnosti restorana svjedoči i činjenica da mu je početkom 2026. godine pozornost posvetio The New York Times, istaknuvši njegovu sposobnost da desetljećima zadrži vjerne goste u iznimno zahtjevnom njujorškom ugostiteljskom okruženju.

I sam restoran u siječnju ove godine na svojim je službenim stranicama ponosno podijelio snimku američkih poliglota, uz objašnjenje da je Goluremi na jedan dan preuzeo ulogu konobara i iznenadio goste svojim poznavanjem jezika.

Tužan završetak: Nakon 45 godina Villa Berulia zauvijek zatvorila vrata

Nažalost, samo nekoliko mjeseci nakon objave snimke stigla je vijest koja je rastužila brojne dugogodišnje goste restorana.

Vlasnici Ville Berulije početkom lipnja 2026. objavili su da će restoran prestati raditi, a posljednji dan posluživanja gostiju bio je 27. lipnja 2026. godine.

U oproštajnoj objavi objasnili su kako je nastavak poslovanja postao sve teži zbog rastućih troškova i izazova s kojima se suočavaju mali obiteljski restorani u New Yorku.

Naglasili su da se tijekom 45 godina Villa Berulia pretvorila u mjesto povezano s brojnim životnim uspomenama – od prvih izlazaka i obiteljskih proslava do obljetnica, prijateljstava i svakodnevnih susreta stalnih gostiju.

Zatvaranje je izazvalo brojne emotivne reakcije. Nekadašnji posjetitelji prisjećali su se večera s obitelji, gostoljubivosti osoblja i atmosfere zbog koje su se desetljećima vraćali na istu adresu. Jedan od gledatelja viralnog videa također je izrazio žaljenje zbog zatvaranja restorana, pitajući se gdje je danas talentirani poliglot koji je ondje oduševio goste.

Iako Villa Berulia više ne prima goste, snimka Amerikanca koji s lakoćom govori hrvatski ostala je kao simpatična uspomena na restoran koji je gotovo pola stoljeća povezivao New York s hrvatskom gastronomijom i tradicijom.

A možda je upravo najljepši dio ove priče činjenica da je jedan Amerikanac, bez obzira na svoje podrijetlo, pokazao koliko zanimljiv i vrijedan može biti jezik kojim govori relativno malen broj ljudi u svijetu. U gradu u kojem se mogu čuti gotovo svi svjetski jezici, nekoliko rečenica na hrvatskom bilo je dovoljno da za jednim restoranskim stolom izazove iskren osmijeh i oduševljenje.