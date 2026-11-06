VIDEO Amerikanac otkrio Babinu guzicu, Prdušu i Gačice: Pogledajte kako je izgovorio najluđa imena hrvatskih mjesta!

Hrvatska je poznata po prekrasnoj obali, tisućama otoka, bogatoj povijesti i prirodnim ljepotama. Međutim, jedan Amerikanac odlučio je svijetu predstaviti nešto sasvim drugo. Ne, nisu u pitanju ni Dubrovnik, ni Plitvice, ni Dioklecijanova palača. Ovoga puta glavne zvijezde su Babina Guzica, Prduša Vela, Kajgana, Gačice i Špičkovina!

Popularni američki edukativni kanal Geography Now, koji samo na Facebooku prati više od 386 tisuća ljudi, jedan je svoj video posvetio neobičnim nazivima hrvatskih sela, naselja i otoka. Voditelj Paul Barbato, poznat i kao Barbs, odlučio je pročitati neke od najzabavnijih hrvatskih toponima i objasniti njihovo značenje publici koja uglavnom ne govori hrvatski jezik.

Iako živi u Sjedinjenim Američkim Državama i ne zna hrvatski, s izgovorom se snašao prilično dobro. Naravno, bilo je i nekoliko trenutaka u kojima se naš jezik pokazao kao ozbiljan izazov.

Od Babine Guzice do Kajgane – zemljopis kakav se ne uči u školi

Već na početku postalo je jasno da ovo neće biti uobičajen sat geografije. Prva na redu bila je Babina Guzica, maleni otočić u Kornatskom arhipelagu, čiji naziv na engleskom zvuči još zabavnije – Grandma's Ass.

Nakon toga uslijedila je Kajgana, koju je voditelj uredno preveo kao scrambled eggs, odnosno jaja na kajganu. Potom se okušao s Prapatnicama, mjestom čiji naziv strancima nije baš najjednostavniji za izgovor.

Na popisu se našlo i Tužno, koje na engleskom znači sad, a zatim i Gačice, koje su ga asocirale na donje rublje.

I taman kada se činilo da ne može biti zabavnije, na red su došli Piškorevci i Prduša Vela.

Prduša Vela, Dušikrava, Štakorovec... I nije gotovo!

Prduša Vela još je jedan stvarni otočić Kornatskog arhipelaga, a njegov je naziv Amerikanac preveo kao Big Fart Island, odnosno, u slobodnom prijevodu, veliki prdež.

Nastavio je s Dušikravom, Štakorovcem i Grudnjakom, koji je zbog naziva povezao s engleskom riječi bra, odnosno grudnjakom.

Nisu izostali ni Smrdelje, Ludbreg, Apatija i Špičkovina, a svaki novi naziv bio je prilika za još jednu jezičnu dosjetku.

Na popisu se našao čak i Kakanj, koji se, doduše, nalazi u Bosni i Hercegovini, a ne u Hrvatskoj. No u ovoj maloj balkanskoj geografskoj avanturi očito je ponešto prešlo i državnu granicu.

Voditelj je na početku upozorio da ne govori hrvatski i da su prijevodi koje koristi pronađeni na internetu, pa je zamolio publiku za razumijevanje ako nešto ne izgovori ili prevede sasvim točno.

Dalmacija ima svoje adute: Kornati su posebna priča

Za nas u Dalmaciji posebno su zanimljivi nazivi kornatskih otočića. Babina Guzica i Prduša Vela nisu nikakva internetska izmišljotina, nego stvarni geografski nazivi koji već godinama nasmijavaju nautičare i izletnike.

O podrijetlu ovakvih naziva ranije je za HRT govorio Ante Jurić iz Centra za jadransku onomastiku i etnolingvistiku, objašnjavajući kako su mnogi otočići imena dobivali prema svojem izgledu, lokalnim anegdotama ili maštovitim asocijacijama ljudi koji su stoljećima plovili tim područjem.

A da stanovnicima Kornata mašte nije nedostajalo, dovoljno je pogledati koliko su njihovi otoci i hridi dobili neobičnih, pa i pomalo lascivnih naziva.

Hrvati odmah ponudili nove prijedloge

Video je izazvao brojne reakcije, a u komentarima su se javili i Hrvati s prijedlozima za nastavak. Među dodatnim kandidatima našli su se Babin Kuk, Gaćelezi, Podgaće te Gornja i Donja Špičkovina.

Ni gledatelji iz drugih zemalja nisu ostali dužni, pa su počeli nabrajati neobične nazive mjesta iz svojih krajeva.

I tako je jedan naizgled običan zemljopisni video pokazao da Hrvatska, osim poznatih turističkih atrakcija, svijetu može ponuditi i poprilično neobičnu lekciju iz jezika.

A ako ništa drugo, sada barem znamo da za dobru međunarodnu promociju Hrvatske katkad ne trebaju ni skupe kampanje ni spektakularni kadrovi. Dovoljno je Amerikancu dati kartu Kornata i zamoliti ga da naglas pročita što na njoj piše.