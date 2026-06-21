VIDEO Amerikanac hrvatskih korijena nasmijao regiju izgovorom svog prezimena: “E, moj Mate...”

Christian Pulisic, jedan od najvećih aduta SAD-a, ima hrvatske korijene i hrvatsku putovnicu, ali njegov izgovor prezimena izazvao je lavinu komentara

Američki nogometni reprezentativac Christian Pulisic, koji ima hrvatske korijene, ponovno je privukao pažnju navijača u regiji. Ovoga puta ne zbog poteza na travnjaku, nego zbog načina na koji izgovara vlastito ime i prezime.

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U FIFA-inu predstavljanju nogometaša uoči Svjetskog prvenstva Pulisic se predstavio na američki način, što je među dijelom navijača izazvalo brojne komentare. Posebno je zanimljivo jer je njegovo puno ime Christian Mate Pulisic, a upravo srednje ime Mate podsjetilo je mnoge na njegove hrvatske korijene.

“Pulisik”, a ne Pulišić

Iako bi se u Hrvatskoj njegovo prezime prirodno čitalo kao Pulišić, američki reprezentativac godinama koristi anglizirani izgovor prezimena. Navijači su se zbog toga našalili na društvenim mrežama, a jedan od komentara koji se posebno istaknuo bio je: “E, moj Mate...”

Pulisic je rođen u Hersheyju u Pennsylvaniji, a nogometnu karijeru gradio je u Europi, najprije u Borussiji Dortmund, potom u Chelseaju, a danas je igrač Milana. FIFA ga navodi kao jednu od najvećih zvijezda američke reprezentacije uoči Svjetskog prvenstva 2026.

Hrvatska putovnica otvorila mu je vrata Europe

Pulisic je hrvatsku putovnicu dobio kao vrlo mlad igrač, što mu je omogućilo raniji dolazak u Europu i nastup za Borussiju Dortmund bez dodatnih administrativnih prepreka. ESPN je ranije pisao da mu je u tom procesu pomogao i tadašnji hrvatski izbornik Niko Kovač.

Iako je imao pravo nastupa za Hrvatsku, Pulisic se od početka odlučio za reprezentaciju SAD-a, čiji je danas jedan od najvažnijih igrača.

Pulišić ne zna da izgovori svoje prezime ahhahahah pic.twitter.com/kAhM1Z3X61 — Strahinja 🇷🇸🇵🇸🇬🇪🇳🇵 (@nkdintherain) June 19, 2026

Kapetan Amerika s hrvatskim korijenima

Pulisic je zbog važnosti za američku reprezentaciju dobio nadimak “Captain America”, a na Svjetskom prvenstvu 2026. SAD kao domaćin ima velika očekivanja upravo od njega.

Prema podacima FotMoba, Pulisic je u susretu protiv Paragvaja upisao asistenciju, ali je zbog problema s ozljedom odigrao samo prvo poluvrijeme. Unatoč tome, njegovo ime i dalje je jedno od najzvučnijih u američkoj reprezentaciji.

Sada je, barem nakratko, glavna tema postao njegov izgovor prezimena. A komentari iz regije pokazuju da navijači hrvatske korijene ne zaboravljaju tako lako.