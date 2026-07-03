VIDEO Američki analitičar oduševljen Vatrenima: "Pokažite mi Hrvata s lošom tehnikom. Ne možete"

Iako je Hrvatska porazom od Portugala (2:1) završila svoj nastup u osmini finala Svjetskog prvenstva, priznanja na račun igre i kvalitete Vatrenih ne prestaju stizati iz nogometnog svijeta.

Među onima koji su posebno pohvalili hrvatsku reprezentaciju našao se bivši američki nogometaš i današnji analitičar CBS Sports Golaza Mike Grella. Tijekom televizijske analize govorio je o tehničkoj kvaliteti hrvatskih igrača, pritom se posluživši i dozom humora.

"Kada se normalni ljudi rode, moraju godinama raditi na tehnici, a kada te rodi hrvatska majka, jednostavno se rodiš s tehnikom. Imaš savršenu tehniku", rekao je Grella i nasmijao kolege u studiju.

Kao najbolje primjere izdvojio je hrvatske veznjake Luku Modrića i Matea Kovačića, istaknuvši njihovu nogometnu inteligenciju i tehničku superiornost.

"Pogledajte Kovačića i Modrića. Obojica su obrambeni vezni, a tehnički su savršeni. Fenomenalno razumiju nogomet", istaknuo je.

View this post on Instagram A post shared by CBS Sports Golazo (@cbssportsgolazo)

Grella smatra da takva kvaliteta nije rezervirana samo za najveće zvijezde hrvatske reprezentacije, već da je riječ o karakteristici gotovo svih igrača koji nose dres Vatrenih.

"Već sam rekao, svi Hrvati kao da su rođeni za poziciju obrambenog veznog. U reprezentaciji je 26 igrača i svi su tehnički besprijekorni. Pokažite mi jednog Hrvata s lošom tehnikom. Izvolite, usudite se. Ne možete. Apsolutno ne možete pronaći Hrvata s lošom tehnikom", zaključio je Grella.

Mike Grella tijekom igračke karijere nastupao je kao napadač i krilni igrač za klubove poput Leeds Uniteda, Brentforda, New York Red Bullsa, Columbus Crewa i Charlestona. Nakon umirovljenja posvetio se televizijskom poslu te danas kao stručni komentator i analitičar na CBS Sports Golazu prati najveća svjetska nogometna natjecanja.