VIDEO Alpinist krenuo prema Mont Blancu, a onda je kamena lavina krenula na njega: Pogledajte što je preživio

Dramatične snimke s Mont Blanca posljednjih dana šire se društvenim mrežama. Na njima se vidi trenutak kada se niz poznati Grand Couloir du Goûter, jedan od najopasnijih dijelova normalne francuske rute prema najvišem vrhu Alpa, obrušava velika količina kamenja.

Iako se prizor na prvi pogled može opisati kao svojevrsna „kamena lavina“, zapravo je riječ o snažnom odronu stijena, pojavi koja je ovog izrazito toplog ljeta postala posebno ozbiljan problem u masivu Mont Blanca.

Snimka je nastala 11. kolovoza, a jedan od ljudi koji se našao neposredno ispod odrona bio je 22-godišnji francuski alpinist Loris Bianco.

Stijene su prolazile nekoliko metara od njega

Bianco se s prijateljem spuštao s Mont Blanca nakon svoje prve uspješne ascenzije. Prema njegovu svjedočenju, putem su pomogli skupini stranih alpinista da sigurno prijeđu opasni dio Grand Couloira.

Zbog toga su se zadržali, a u trenutku kada su nastavili spuštanje iznad njih se pokrenula golema količina kamenja.

Na snimci s kamere koju je Bianco nosio vidi se kako se pribija uz stijenu dok veliki blokovi velikom brzinom odskaču niz planinu. Francuski mediji navode da je dramatična situacija trajala nekoliko minuta.

Bianco je izbjegao izravan udar i prošao tek s lakšom ozljedom ruke. Nakon što su se sigurno spustili, o događaju su obavijestili francusku gorsku žandarmeriju PGHM.

Zovu ga „kanalon smrti“

Grand Couloir du Goûter nalazi se na približno 3340 metara nadmorske visine između skloništa Tête Rousse i Goûter. To je ključna točka najpopularnije francuske rute prema Mont Blancu, ali istodobno i mjesto ozloglašeno zbog odrona.

Zbog toga ga alpinisti često nazivaju „Couloir de la Mort“ – „kanalon smrti“.

Njemački RTL, pozivajući se na podatke francuske visokogorske žandarmerije, navodi da su između 1990. i 2017. godine na tom području poginule 102 osobe.

Ovoga ljeta situacija je dodatno pogoršana dugotrajnim vrućinama.

Mont Blanc se doslovno mijenja pred očima

Francuski Le Monde prije nekoliko dana objavio je opsežan izvještaj o dramatičnim promjenama u masivu Mont Blanca. Zbog ekstremno toplog ljeta ubrzano se otapaju led i permafrost, odnosno trajno smrznuto tlo koje u visokim planinama djeluje poput svojevrsnog „ljepila“ koje stabilizira stijene.

Na pojedinim dijelovima masiva bilježi se najmanje deset odrona većih od 100 kubičnih metara dnevno, dok se 12. kolovoza sa sjeverne strane Aiguille du Midija odvojilo oko 15.000 kubičnih metara materijala.

Geomorfolog Ludovic Ravanel kazao je da se ovog ljeta dogodilo ono što je očekivao tek za desetak godina. Rani toplinski valovi već su u svibnju uklonili velik dio snježnog pokrivača, a zatim su iznimno visoke temperature dodatno destabilizirale ledenjake i stijene.

Zbog opasnosti zatvorena i dva planinarska doma

Situacija je postala toliko ozbiljna da je gradonačelnik Saint-Gervaisa Jean-Marc Peillex 11. kolovoza naredio zatvaranje planinarskih domova Tête Rousse i Goûter, upravo na normalnoj ruti prema vrhu.

Prethodno su velike odrone kamenja zabilježile i lokalne službe, a vodiči iz Chamonixa i Saint-Gervaisa obustavili su vođenje klijenata prema vrhu.

Situacija se posljednjih dana ipak donekle popravila. Talijanska agencija ANSA objavila je u utorak, 25. kolovoza, da će francuski domovi Tête Rousse i Goûter biti ponovno otvoreni 26. kolovoza nakon konzultacija lokalnih vlasti, vodiča i planinskih službi.

No upozorenje ostaje vrlo ozbiljno: ponovno otvaranje domova ne znači da je prestala opasnost od odrona kamenja. Gradonačelnik Peillex upozorio je alpiniste da oni koji odluče krenuti prema vrhu moraju biti svjesni rizika te poručio da bi odgađanje uspona za hladnije razdoblje bilo razumnije. Na talijanskoj strani dom Gonella zasad ostaje zatvoren.

Dramatična snimka iz Grand Couloira zato nije samo još jedan viralni video s planine. Ona vrlo slikovito pokazuje koliko se brzo ovog ljeta promijenila situacija na najvišem vrhu Alpa – i koliko u visokogorju nekoliko sekundi može dijeliti alpinista od tragedije.