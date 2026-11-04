VIDEO Albina Grčić: "Odlučila sam živjeti u predbračnoj čistoći"

Splitska pjevačica Albina Grčić, koja je Hrvatsku predstavljala na Eurosongu 2021. godine, održala je osobno svjedočanstvo u crkvi sv. Frane u Zadru. Pred okupljenim vjernicima govorila je o svom životu nakon velikog glazbenog uspjeha, razočaranjima, ljubavnim vezama i duhovnom preokretu koji je doživjela u Međugorju.

Nekadašnja pobjednica Dore otkrila je da je odlučila živjeti u predbračnoj čistoći te da joj vjera danas ima važnije mjesto od popularnosti i estradne karijere.

"Od svakog dečka napravila bih idola"

Albina je priznala da je godinama ljubavnu sreću i osjećaj ispunjenosti pokušavala pronaći u partnerskim odnosima. U svaku je vezu ulazila s velikim očekivanjima, uvjerena da je upravo osoba s kojom je tada bila njezin budući suprug.

Govoreći o tom razdoblju, prisjetila se kako je u ljubavi često idealizirala partnere i pritom zanemarivala vlastite potrebe i duhovni život.

S vremenom je, kaže, shvatila da joj takav pristup ne donosi zadovoljstvo koje je tražila. Iako je od mladosti željela brak i djecu, počela je preispitivati svoje odluke i način na koji je gradila odnose.

Iskustvo u Međugorju koje je promijenilo njezin život

Prekretnica na njezinu duhovnom putu započela je odlaskom na euharistijsko klanjanje u splitskoj četvrti Visoka, na koje ju je pozvao kolega iz benda. Ondje je ponovno pronašla osjećaj mira te je počela redovitije sudjelovati u molitvi i crkvenom životu.

Ipak, posebno snažnim iskustvom opisala je odlazak u Međugorje. Tijekom ispovijedi kod svećenika kojeg je upoznala nekoliko godina ranije, doživjela je, kako sama vjeruje, duboku duhovnu promjenu.

Ispričala je da je osjetila snažnu tjelesnu napetost koja je postupno nestajala, nakon čega je počela nekontrolirano plakati. Taj je trenutak protumačila kao Božju intervenciju.

Upravo nakon tog iskustva odlučila je promijeniti svoj odnos prema ljubavi i seksualnosti te prihvatiti predbračnu čistoću kao osobno životno opredjeljenje.

Popularnost joj nije donijela očekivano zadovoljstvo

Pjevačica se osvrnula i na razdoblje nakon pobjede na Dori, kada je gotovo preko noći postala jedno od najprepoznatljivijih mladih lica hrvatske glazbene scene.

Iako joj je uspjeh otvorio brojna vrata, priznala je da joj je s vremenom počelo smetati što se javnost sve više bavila njezinim izgledom, odjećom i privatnim životom, a sve manje glazbom.

Prisjetila se i simpatične situacije nakon pobjede na Dori, kada se u Split vratila autobusom, a osvojenu statuu smjestila na sjedalo pokraj sebe. Takav joj je povratak bio potpuno prirodan, premda je iznenadio ljude oko nje.

Otkrila je i da su joj neke od najprivlačnijih profesionalnih ponuda stigle upravo kada je odlučila odmaknuti se od javne glazbene scene. Među njima su bile ponuda za angažman u Srbiji i suradnja s hrvatskom diskografskom kućom.

I dalje sanja o braku i obitelji

Unatoč promjenama koje je doživjela, Albina nije odustala od želje da jednoga dana postane supruga i majka.

Priznala je da je kao djevojka zamišljala kako će se udati vrlo mlada, čak prije svojih prijateljica. Život je, međutim, krenuo drukčijim putem.

Danas, kaže, nastoji prihvatiti da se njezini planovi ne moraju ostvariti u vremenu koje je sama zamislila.

Naglasila je i da svoje vjerske stavove ne želi nametati drugima. Održava prijateljstva s ljudima koji žive drukčije, a smatra da osobno svjedočanstvo i vlastiti primjer mogu imati veću vrijednost od osuđivanja tuđih odluka.

Svoje obraćenje ne doživljava kao završen događaj, nego kao dugotrajan proces osobnog i duhovnog razvoja.