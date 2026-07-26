VIDEO Alarm u dijelu Dalmacije i Hercegovine: "Ako se Gornji horizonti dovrše, posljedice bi mogle biti katastrofalne"

Novi videozapis o kontroverznom hidroenergetskom projektu "Gornji horizonti" ponovno je izazvao zabrinutost zbog mogućih posljedica za rijeku Neretvu, njezinu deltu i stanovništvo koje živi od poljoprivrede. Autori videa upozoravaju da bi preusmjeravanje velikih količina vode iz sliva Neretve prema slivu Trebišnjice moglo poremetiti prirodnu ravnotežu te dodatno povećati prodor slane vode u plodna poljoprivredna područja na jugu Hrvatske.

Voda bi se preusmjeravala prema Trebišnjici

"Gornji horizonti" velik je hidroenergetski projekt u istočnoj Hercegovini koji obuhvaća izgradnju triju hidroelektrana – Nevesinje, Dabar i Bileća. Projektom je predviđen složen sustav brana, akumulacija, podzemnih tunela i kanala kojima bi se voda iz dijela sliva Neretve preusmjeravala prema rijeci Trebišnjici.

Protivnici projekta tvrde da bi takav zahvat mogao imati ozbiljne posljedice za izvore, rijeke, močvarna područja i bioraznolikost diljem Hercegovine, ali i za donji tok Neretve u Hrvatskoj.

Strah od zaslanjivanja plodne doline

Posebna zabrinutost odnosi se na mogući utjecaj projekta na deltu Neretve, jedno od najvažnijih poljoprivrednih područja u Hrvatskoj. Smanjenje dotoka slatke vode, upozoravaju autori videa, moglo bi omogućiti snažniji prodor mora i povećati zaslanjivanje tla i vodotoka. Time bi bili ugroženi nasadi mandarina, povrća i drugih kultura od kojih žive brojne obitelji u dolini Neretve.

Moguće posljedice, prema upozorenjima iznesenima u videu, ne bi se odnosile samo na prirodu, nego i na egzistenciju lokalnog stanovništva, poljoprivrednu proizvodnju i dugoročnu održivost cijelog područja.

"Projekt je još moguće zaustaviti"

U novom videozapisu govornici ističu da projekt još nije u potpunosti realiziran te smatraju da još postoji mogućnost njegova zaustavljanja.

Pozivaju javnost, nadležne institucije i donositelje odluka da reagiraju prije nego što nastanu posljedice koje bi mogle biti teško popravljive ili nepovratne. "Osim što bi projekt naštetio ljudima i prirodi diljem Hercegovine, povećao bi i zaslanjivanje poljoprivrednih površina u delti Neretve u Hrvatskoj, ugrožavajući poljoprivredu i egzistenciju lokalnog stanovništva", poručuju iz inicijative "Spasimo Neretvu".

Više informacija o projektu "Gornji horizonti", planiranim zahvatima i mogućem utjecaju na dolinu Neretve može se pogledati u videozapisu u nastavku.