VIDEO Alarm na Makarskoj rivijeri: Ispaljene najmanje četiri signalne rakete, vatrogasci dignuti na noge

Kako doznaje Dalmacija Danas, večeras je ispaljeno najmanje četiri signalne rakete, a prema prvim informacijama moguće je da su ispaljene s mora. Zbog potencijalne opasnosti od izbijanja požara aktivirala su se vatrogasna društva s područja Makarske rivijere.

Iz vatrogasnih krugova neslužbeno doznajemo kako ih nitko prethodno nije obavijestio o ispaljivanju signalnih raketa. Sugovornici upozoravaju da je takvo ponašanje krajnje neodgovorno, osobito nakon velikih požara koji su posljednjih dana izbili na području Dalmacije i Omiša.

Signalna raketa može izazvati požar u nekoliko sekundi

Signalne rakete nisu bezazlene. Riječ je o pirotehničkim sredstvima koja stvaraju vrlo visoku temperaturu, a njihovi užareni dijelovi nakon ispaljivanja mogu završiti na tlu.

U uvjetima kakvi trenutačno vladaju u Dalmaciji dovoljan je kontakt užarenog materijala sa suhom travom, borovim iglicama, makijom ili drugim lako zapaljivim raslinjem da nastane požar.

Posebnu opasnost predstavljaju:

suha trava i nisko raslinje, koje se mogu zapaliti gotovo trenutačno

borove šume i borove iglice, kroz koje se vatra može vrlo brzo širiti

jaka bura ili drugi vjetar, koji mogu prenijeti plamen i žar na veliku udaljenost

nepristupačan teren, gdje vatrogasci teško mogu brzo doći do mjesta izbijanja vatre

krovovi, tende, drvene konstrukcije i druga zapaljiva imovina ako raketa ili njezini užareni ostaci padnu u naseljeno područje

mogućnost nastanka više požarišta istodobno ako je ispaljeno nekoliko raketa na različitim mjestima.

U razdoblju izrazite suše i velike požarne opasnosti posljedice samo jedne neodgovorno ispaljene signalne rakete mogu biti iznimno ozbiljne.

Za sada nema potvrđenih informacija o tome tko je rakete ispalio niti s kojom namjerom. Upravo zato bilo bi preuranjeno govoriti o namjernom izazivanju požara, ali samo ispaljivanje više signalnih raketa u ovakvim okolnostima izazvalo je ozbiljnu zabrinutost vatrogasaca.