Vidan nakon niza izjava o ženama: "Osam ubijenih žena trebalo bi biti dovoljno da prestanemo govoriti kako su to samo riječi"

Članica Predsjedništva stranke Direkt Kristina Vidan oglasila se povodom niza izjava koje su posljednjih dana obilježile hrvatsku političku scenu, ali i nedavnog ubojstva žene u Slatini. Poručila je kako je ozbiljno zabrinuta za budućnost žena u Hrvatskoj te upozorila na odgovornost koju političari imaju za način javne komunikacije.

"Posljednjih nekoliko dana sam kao i vi čula i pročitala stvari zbog kojih sam ozbiljno zabrinuta za budućnost žena u ovoj zemlji", započela je Vidan.

"Riječi imaju težinu, posebno kada ih izgovaraju ljudi s pozicija moći"

Vidan se pritom osvrnula na izjavu predsjednika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije Mate Šimundića, koji je feminizam nazvao "luđačkom ideologijom". Šimundić je na sjednici Skupštine, govoreći o Domovinskom ratu, rekao kako braniteljima nije pomogao feminizam, koji je tako opisao, već "molitva i krunica oko vrata".

Spomenula je i izjavu predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, koji je tijekom saborske rasprave zastupnici Ivani Kekin i oporbi rekao: "Mucice, igrat ćemo se do izbora malo čvršće".

Vidan se osvrnula i na objavu HDZ-a u kojoj je saborska zastupnica Sandra Benčić nazvana "primitivnom i neurotičnom gubitnicom". Objava HDZ-a uslijedila je nakon što je Benčić Plenkovića nazvala "Vučićevom budalom".

"I zato ne, ovo nisu samo 'nespretne riječi', politički folklor ili malo žešća saborska rasprava. Riječi imaju težinu. Posebno kada ih izgovaraju ljudi s pozicija moći", poručila je Vidan.

"Šalje se poruka da je omalovažavanje žena dopušten način komunikacije"

Naglasila je pritom kako ne tvrdi da postoji izravna uzročno-posljedična veza između pojedinačne političke uvrede i nasilja nad ženama.

"Ne tvrdim da jedna uvreda uzrokuje nasilje niti da postoji jednostavna uzročna crta od jedne političke izjave do femicida. Ali postoji društvena klima u kojoj odlučujemo što je prihvatljivo", navela je.

Prema njezinim riječima, kada političari s najviših pozicija žene patroniziraju i vrijeđaju, a borbu za ravnopravnost nazivaju "luđačkom ideologijom", time se u javni prostor šalje poruka da je omalovažavanje žena prihvatljiv način komunikacije.

Vidan je podsjetila i na podatke o ubojstvima žena. Prema Izvješću pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, tijekom 2025. ubijeno je 18 žena, a 12 su ubili sadašnji ili bivši intimni partneri. Godinu ranije intimni partneri ubili su pet žena.

Posebno se osvrnula na nedavno ubojstvo žene u Slatini, majke šestero djece, koja je neposredno prije smrti tražila pomoć policije.

Nakon izvanrednog nadzora policija je potvrdila da u postupanju nisu provedene sve potrebne radnje te da su utvrđeni propusti. Riječ je bila o osmoj ženi ubijenoj u Hrvatskoj od početka 2026. godine.

"Možemo mijenjati zakone, povećavati kazne, ali moramo mijenjati i društvo", poručila je Vidan.

"Žena nije 'mucica' kada postavi neugodno pitanje premijeru"

U nastavku objave navela je kakvu promjenu javnog diskursa smatra potrebnom.

"Društvo u kojem žena nije 'mucica' kada postavi neugodno pitanje premijeru. Nije 'neurotična' kada se politički sukobi s muškarcem. I u kojem borba za ravnopravnost žena nije 'luđačka ideologija'", napisala je.

Vidan smatra kako najveću odgovornost za javno izgovorene riječi imaju upravo političari i ostali ljudi na najvišim pozicijama moći.

"Jer ako od vrha društva dolazi poruka da je ponižavanje žena prihvatljivo, teško možemo od ostatka društva očekivati da žene i njihova prava tretira s poštovanjem", poručila je.

Objavu je zaključila osvrtom na osam žena ubijenih tijekom ove godine.

"Osam ubijenih žena ove godine trebalo bi biti dovoljno da prestanemo govoriti kako su to samo riječi. Nisu. Vrijeme je da političari počnu preuzimati odgovornost i za društvo koje svojim riječima stvaraju", zaključila je Kristina Vidan.