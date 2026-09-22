Veznjak Hajduka propušta Dinamo, a možda i Ajax

Adrion Pajaziti (23), defenzivni vezni Hajduka, zbog ozljede bedrenog mišića morao je izaći iz igre tijekom Jadranskog derbija. Hajduk kod Rijeke nije izgubio samo derbi (3:0) osmog kola SHNL-a, nego i važnog igrača. Pajaziti je nakon Rijeke otišao na okupljanje reprezentacije Albanije, gdje mu je na pregledu dijagnosticirana ruptura. Prema prvim procjenama, pauzirat će tri tjedna, javlja Index.

S obzirom na to da se SHNL nastavlja derbijem Hajduka i Dinama na Poljudu 10. listopada, dakle za 18 dana, izvjesno je da će Pajaziti propustiti gostovanje prvaka i lidera na Poljudu. Hajduku pet dana nakon Dinama na Poljudu slijedi druga velika utakmica, Ajax, u prvom kolu Konferencijske lige. Nije sigurno da će Pajaziti biti spreman za tu utakmicu, pa bi se lako moglo dogoditi da nezamjenjivi igrač Hajduka propusti dva najveća jesenska dvoboja.

Jedan od ključnih igrača

Pajaziti je jedan od najvažnijih igrača u sustavu trenera Gonzala Garcije. Ove sezone propustio je samo tri utakmice. U svih ostalih 14 bio je starter, a najčešće na terenu svih 90 minuta.

U Hajduk je došao u ljeto prošle godine bez odštete iz Fulhama, nakon što je prethodnu sezonu bio na posudbi u Gorici. Za Hajduk ima 52 nastupa, dva gola i četiri asistencije. Transfermarkt mu vrijednost procjenjuje na 1.5 milijuna eura.