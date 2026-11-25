Hajduk u četvrtak s početkom u 21 sat igra protiv belgijskog Sint-Truidensea, četvrtu utakmicu u okviru ligaške faze UEFA Konferencijske lige.

Hajduk je u prva tri ogleda u Konferencijskoj ligi upisao pobjede protiv nizozemskog Ajaxa i švicarskog Thuna, a poražen je na gostovanju kod Lincolna na Gibraltaru. Bijeli s trenutnih šest bodova drže 13. poziciju na tablici Konferencijske lige.

Utakmicu je na press-konferenciji za medije najavio igrač Hajduka Leander Dendoncker odgovaravši na novinarska pitanja.

Kako vidite suradnju s Moralom? Gdje se osjećate najbolje, na kojoj poziciji?

Najbolje se osjećam u veznom redu, tu sam igrao najviše u karijeri. Što se tiče Del Morala, svi su igrači odlični, super su, a na meni je da se pokažem u najboljem svjetlu i da pomognem momčadi.

Jeste li iznenađeni protivnikom?

Pa i ne, jako dobro igraju, dinamičan, ofenzivan i atraktivan nogomet, zaslužili su biti u Europi.

Kako komentirate svoju minutažu?

Kada sam došao ovdje, malo je bilo teško izboriti se za minutažu, došao sam nakon ozljede, ali ovdje je i jaka konkurencija, bolje da je teže doći do minuta, moramo raditi na sebi.

Kako biste usporedili ligu u Belgiji i ovdje?

Obje su lige fizički jake i u obje se bori za naslov.

Kako ste završili u Hajduku?

Moj mi je agent rekao neke ponude, ja sam bio otvoren za suradnju i tako sam stigao ovdje. Život je ovdje vrlo lijep, sunce, more, restorani, plaže, sve je lijepo ovdje.

Tri bi Vas boda mogla pogurati u daljnju fazu?

Da, ako prođemo, napravit ćemo veliki korak, ali bitno je dati sve od sebe i pobijediti.

Kako biste opisali puni stadion ovdje i u Engleskoj ili Belgiji?

Ovdje je uistinu impresivno igrati, najbolja je atmosfera.

Je li Vam motivacija dobiti poziv u belgijsku reprezentaciju?

O tome ne razmišljam, najbitnije su mi utakmice ovdje i da sam ovdje dobar.

Što govori o Hajduku činjenica da ste Vi, Martin i Livaja na klupi?

Momčad smo koja ima puno mladih igrača, svi su jako kvalitetni, moramo rasti tijekom sezone, a moramo biti ponizni, raditi što bolje možemo kako bismo se nametnuli.