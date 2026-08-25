Vetma prelomio oko kamiona kroz Konjsko: Najavio kako će ih maknuti iz naselja, ali upozorio – cesta bi mogla čekati godinama

Načelnik Općine Klis Jakov Vetma oglasio se opširnom objavom o problemu teretnog prometa kroz Konjsko i planovima za obnovu prometnice, poručivši kako se u javnosti, prema njegovim riječima, pojavljuje niz dezinformacija koje stvaraju nepotreban strah i pomutnju među stanovnicima.

Vetma naglašava kako je potrebno jasno razdvojiti dvije teme – broj teretnih vozila koja prolaze tim područjem i uređenje same prometnice. "Cesta kroz Konjsko uređuje se za naše stanovnike, a ne za kamione", poručio je načelnik Klisa.

Općina će financirati polovicu projekta

Kako je objavio Vetma, Općina Klis planira sufinancirati čak polovicu ukupnog iznosa projekta uređenja približno dva kilometra županijske ceste kroz Konjsko. Cilj je, tvrdi, prvenstveno povećanje sigurnosti pješaka i vozača koji svakodnevno koriste tu prometnicu. Uz to, u planu je uređenje nerazvrstane ceste od kamenoloma prema Ulici Domovinskog rata. Vetma najavljuje tehnička rješenja kojima bi se promet, posebno onaj teretnih vozila, trebao značajno usporiti.

No, dugoročni plan ide i korak dalje.

Kamioni bi trebali potpuno nestati iz Konjskog

Prema Vetminim riječima, krajnji cilj Općine Klis, ali i Cemexa, jest potpuno preusmjeravanje teretnog prometa iz naseljenog područja na budući tunel Kozjak. Već se, navodi, projektira posebna prometna trasa koja bi kamenolom povezala s tunelom, čime bi se teški kamioni u budućnosti u potpunosti maknuli iz Konjskog. Vetma je otkrio i kako je održao nekoliko sastanaka s upravom Cemexa upravo zbog trenutnog intenziteta teretnog prometa.

Detalji dogovora zasad nisu objavljeni. "Održao sam nekoliko sastanaka s upravom Cemexa oko smanjenja trenutnog intenziteta prometa, a detalje ćemo predstaviti čim usuglasimo konačne operativne korake", naveo je.

Istodobno, Hrvatske ceste, prema njegovim riječima, pokreću projektiranje proširenja prometnice preko Kočinjeg brda, nakon čega bi se trebalo krenuti i prema rješavanju usjeka, odnosno tunela.

O proširenju kamenoloma: "Odlučno ćemo se usprotiviti"

Posebno se osvrnuo na informacije o mogućem proširenju kamenoloma u blizini općinske granice. Stav Općine Klis, tvrdi Vetma, po tom je pitanju nedvosmislen. "Odlučno ćemo se usprotiviti svakom pokušaju dodatnog povećanja ionako prevelikog teretnog prometa kroz Konjsko", poručio je.

Podsjetio je kako je Općina Klis ukinula kamenolome i tupinolome na svom području, dok se kamenolom na području Solina nalazi neposredno uz granicu s Klisom. Upravo zbog toga, ističe, Općina pokušava učiniti sve što je u njezinoj moći kako bi zaštitila stanovnike i njihovu imovinu od posljedica industrijskih aktivnosti izvan vlastitog administrativnog područja.

Načelnik Klisa u objavi je iznio i važno upozorenje stanovnicima Konjskog. Naime, ako mještani ne budu suglasni s predloženim modelom kojim bi se omogućilo brže uređenje ceste, prema njegovim riječima morat će se krenuti u redovni postupak ishođenja građevinske dozvole.

Takav postupak, upozorava Vetma, mogao bi početak radova odgoditi za nekoliko godina. "Želim otvoreno naglasiti: ukoliko stanovnici ne budu suglasni s ovim modelom bržeg rješavanja obnove ceste, morat ćemo ići u redovni postupak ishođenja građevinske dozvole, što je dugotrajan proces koji će neminovno odgoditi početak radova za nekoliko godina", naveo je.

Vetma je na kraju objave istaknuo i osobni motiv zbog kojeg, kako kaže, dobro razumije probleme ljudi koji žive uz prometnice i industrijske pogone. "Odrastao sam uz miniranja i zvuk brze ceste i vrlo dobro znam što znači živjeti uz promet i prašinu", poručio je. Najavio je kako želi da mještani Konjskog prve konkretne promjene osjete već ove jeseni. "Naš posao je nuditi stvarna, izvediva i financijski zaokružena rješenja. Konjsko će dobiti sigurnu i uređenu cestu", zaključio je načelnik Općine Klis Jakov Vetma.