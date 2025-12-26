Veterani 4. gardijske brigade očistili podmorje Žnjana

Ronilački klub veterana 4. gardijske brigade, protekle je subote zaronio na Žnjanu a sve u sklopu projekta "Ekološke ronilačke akcije" kojega financira Splitsko-dalmatinska županija.

- Nastavljamo suradnju na našim projektima s Institutom za oceanografiju i ribarstvo koje zastupa naš dragi prijatelj dr .sc. Pero Tutman. Prikupljali smo morski otpad s ciljem analiziranja sastava i količine otpada kao i u cilju primjene znanstveno utemeljenog monitoringa sa razvijenom metodologijom za prikupljanje i analizu otpada - pojasnili su iz kluba.

- Već dulje vrijeme sve naše akcije čišćenja provodimo u skladu s važećim "Protokolom za provedbu akcija čišćenja morskog okoliša i obalnog područja od morskog otpada na području RH". Akcija je bila ograničena brojem ronioca a svi skupljeni podaci uneseni su odgovarajuću bazu podataka pod imenom "ČistiMO!" razvijenu na Institutu za oceanografiju i ribarstvo - poručili su.