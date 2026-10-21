Veteran HVO-a brutalno pretučen u Novom Travniku: Sumnja se na nacionalno motiviran napad

Prema neslužbenim informacijama, tijekom intenzivne istrage policijski službenici identificirali su osobe povezane s fizičkim napadom na D. Dž., umirovljenog dočasnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, u Novom Travniku, javlja Centralna.ba.

Incident se, prema ranijim navodima portala Centralna.ba, dogodio u nedjelju, 18. listopada, u kasnim večernjim satima u blizini jedne lokalne pekarnice. Tom je prilikom umirovljeni dočasnik i član braniteljskih udruga (inicijala D. Dž.) zadobio tjelesne ozljede nakon što ga je presrela i fizički napala skupina osoba.

Napad je ranije oštro osudila Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO HB Novi Travnik, zatraživši hitnu reakciju nadležnih institucija, rasvjetljavanje slučaja te privođenje odgovornih osoba pravdi. Udruge su također izrazile sumnju da je napad bio nacionalno motiviran, s obzirom na to da je žrtva nosila odjeću s vojnim oznakama.

Istraga o svim okolnostima ovog događaja još uvijek traje, a službeno priopćenje i više detalja od nadležnih institucija i policijske uprave očekuju se nakon završetka svih operativnih radnji.