Veteran Domovinskog rata pokreće inicijativu: "Legendarna splitska postrojba BATT zaslužuje svoju ulicu u Splitu"

Veteran Domovinskog rata Kristian Petric na društvenim je mrežama podijelio emotivan video posvećen pripadnicima Specijalne jedinice Policijske uprave splitsko-dalmatinske "BATT", poginulim hrvatskim braniteljima, nestalim i ranjenim vitezovima, kao i svima koji su nakon rata vodili teške životne bitke s bolestima.

U objavi je posebno istaknuo kako je riječ o elitnoj postrojbi koja je, prema njegovim riječima, formirana prva u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji te je prošla brojna hrvatska ratišta u najtežim i najsurovijim uvjetima.

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"Ovo je trajna obveza prema suborcima koji su dali živote za slobodu Hrvatske"

Petric je najavio i pokretanje inicijative da Specijalna jedinica policije "BATT" Split dobije ulicu u gradu Splitu.

"Ovaj video posvećujem braći iz SJP BATT Split, poginulim hrvatskim braniteljima, nestalim i ranjenim vitezovima, svima koji su preboljeli ili umrli od teških bolesti", poručio je Petric. U nastavku objave istaknuo je kako se od političkih elita, bez obzira na svjetonazor i političku pripadnost, ranije očekivalo da će Split svojoj postrojbi dati ime jedne od ulica. "Pošto se to nije dogodilo, koristim prigodu da izvijestim javnost kako će inicijativni odbor branitelja oboljelih od malignih bolesti pokrenuti inicijativu kako bi SJP BATT Split, legendarna postrojba, dobila zasluženu ulicu u Splitu", naveo je.

Postrojba osnovana 15. ožujka 1991. godine

Petric je podsjetio da je elitna postrojba osnovana 15. ožujka 1991. godine kao prva oružana formacija u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Posebno je naglasio simboliku njezina imena. Naziv BATT sastavljen je od početnih slova prezimena prve četvorice poginulih redarstvenika: Bočine, Abramovića, Tomaša i Topića.

"Za ostvarenje cilja i javnog priznanja imena postrojbe na splitskim ulicama ništa nas neće spriječiti. I sada ćemo pokazati zajedništvo i ponos kako bismo realizirali trajnu obvezu prema suborcima koji su dali svoje živote za slobodu Hrvatske", poručio je Petric. Objavljeni video Petric je povezao s pripremama za Vojno-redarstvenu operaciju Oluja, Banovinom i Petrovom Gorom, ističući kako je zajednička poveznica upravo splitska postrojba "BATT".

"Svaka snimka iz Domovinskog rata, svaki crno-bijeli i ratni kadar, svjedočanstvo je nadljudske hrabrosti. Gledajući te prizore s dubokim poštovanjem, prisjećamo se onih koji su bili naš štit u najtežim trenucima povijesti", napisao je. Dodao je kako je hrvatska obrana bila "jedinstvena vojska srca", od elitnih postrojbi Specijalne policije i gardijskih brigada do domobranskih postrojbi koje su branile svoja ognjišta.

Posebna poruka ranjenima, obiteljima poginulih i nestalih te oboljelim braniteljima

Petric je u objavi uputio posebnu poruku ranjenim braniteljima, hrvatskim ratnim vojnim invalidima, obiteljima poginulih i nestalih, ali i svim braniteljima koji se danas bore s teškim bolestima.

"Spojeni u jedno, vođeni čistom ljubavlju prema domovini, prošli su kroz blato i nesagledive strahote kako bismo mi danas živjeli u miru i slobodi", istaknuo je. Posebno je naglasio kako obitelji poginulih i nestalih i danas dostojanstveno nose težak teret gubitka, dok brojni branitelji nose ožiljke rata kao trajni pečat borbe.

"Vaša žrtva nije i nikada neće biti zaboravljena. Vaša hrabrost ostaje naš trajni putokaz i ponos", zaključio je Kristijan Petric.