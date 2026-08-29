Veslači splitskog Mornara sedmi na svijetu

Hrvatski veslački četverac u sastavu Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja završio je nastup na Svjetskom prvenstvu osvajanjem sedmog mjesta.

Veslači splitskog Mornara Roko Bošković i Goran Mahmutović nakon osvojenih trećih mjesta na Svjetskom kupu u Sevilli i Europskom prvenstvu u Vareseu osvojili su sedmo mjesto na Svjetskom prvenstvu, zajedno s Damirom Martinom (VK Croatia) i Ivanom Talajom (HAVK Mladost), u četvercu na pariće.

Hrvati su u B-finalu odveslali odličnu utrku i s vremenom 5:38 uvjerljivo stigli do prvog mjesta, čime su prvenstvo zaključili kao sedma posada svijeta.

– Idemo mi sada u B finale po prvo mjesto – najavio je Ivan Talaja nakon polufinala, a hrvatska posada upravo je to i ostvarila.

A-finale izmaknulo za 81 stotinku

Ostaje žal za polufinalom u kojem je hrvatskom četvercu nedostajala samo 81 stotinka za plasman među šest najboljih i nastup u A-finalu.

Ipak, sedmo mjesto predstavlja odličan završetak uspješne sezone. Hrvatska posada već je osvojila medalje na Svjetskom kupu i Europskom prvenstvu, a sada je potvrdila kvalitetu i na svjetskoj smotri.

Pogled hrvatskih veslača sada se okreće prema 2027. godini i nastavku borbe na putu prema Olimpijskim igrama.