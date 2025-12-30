Veseli Dječji doček Nove godine sutra na Izletištu Jadro uz Mineu i Solinske bubamarce

U sklopu manifestacije Solinski Adventorium, sutra će se na Izletištu Jadro održati Dječji doček Nove godine, namijenjen najmlađima i njihovim obiteljima. Ovaj veseli i razigrani događaj započinje u 11:00 sati, a prema najavama organizatora očekuje se velik broj djece i roditelja.

Središnji dio programa bit će glazbeno-zabavni nastup omiljene dječje pjevačice Minee, koja već godinama uspješno stvara pozitivnu i energičnu atmosferu na događanjima za najmlađe. Uz nju će nastupiti i Solinski bubamarci, koje će svojim nastupom dodatno razveseliti publiku te potaknuti djecu na ples i zajedničko slavlje.

Dječji doček Nove godine osmišljen je kao sigurno i veselo okruženje u kojem djeca mogu, zajedno sa svojim roditeljima, simbolično ispratiti staru i dočekati novu godinu u dnevnom terminu, prilagođenom njihovom uzrastu. Uz glazbu, pjesmu i ples, Izletište Jadro pretvorit će se u mjesto smijeha, druženja i blagdanskog duha.

Organizatori pozivaju sve zainteresirane obitelji da im se pridruže i zajedno budu dio ovog posebnog događaja koji je već postao lijepa blagdanska tradicija u Solinu, a koji iz godine u godinu okuplja sve veći broj posjetitelja.