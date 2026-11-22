Max Verstappen novi je pobjednik Formule 1 u Las Vegasu.

Nizozemcu je ovo četvrta ove sezone i 75. u karijeri, a kao drugoplasirani, odnosno trećeplasirani završila su dva McLarena Lando Norris i Oscar Piastri. U Gradu kocke Verstappen je došao na 37 bodova prednosti prvom pratitelju u borbi za drugo mjesto u prvenstvu, dok je u zaostatku za novim prvakom Kimijem Antonellijem 98 bodova.

Utrka u Vegasu je bila vrlo specifična jer se vodeći vozač izmijenio nestvarnih 35 puta, no Verstappen je bio prvi većinski dio utrke, a prestizali su ga George Russell, Isack Hadjar, Lando Norris, Kimi Antonelli, ali i ostali. Kod Ferrarija ponovno su frcale iskre, a tanji je kraj u cijeloj utrci izvukao Lewis Hamilton koji je prestigao Norrisa izvan granica staze za što je dobio 10 sekundi kazne. U 38. je krugu Charles Leclerc napao Hamiltona u borbi za šesto mjesto, došlo je do dodira nakon kojeg je potonji ostao okrenut u krivom smjeru.

Desetak je krugova prije kraja Antonelli prestigao svog momčadskog kolegu Russella i došao na drugo mjesto, no Verstappen je ipak držao vodstvo. Russell se cijelu utrku borio za pobjedu ili makar postolje, no dva kruga prije kraja prekočio je, dodirnuo ogradu i pao na daleko deveto mjesto vlastitom pogreškom.

Ovom se pobjedom Verstappen dodatno učvrstio na trećem mjestu vječne ljestvice i približio legendarnom Michaelu Schumacheru. Isti poredak je i na vječnoj listi po broju postolja, a ukoliko Verstappen bude na postolju još 16 puta prestići će Schumachera koji ima 155 postolja, dok je Hamilton vodeći s 209 postolja.