Verstappen odnio drugu uzastopnu pobjedu u nizu

Max Verstappen i ovaj je vikend odnio pobjedu. Na Velikoj nagradi Singapura i stigao do druge uzastopne pobjede u Formuli 1 nakon što je prošli tjedan slavio u Bahrainu. Kao drugoplasirani završio je Charles Leclerc u Ferrariju sa zaostatkom od 7.335 sekundi i Kimi Antonelli u Mercedesu sa zaostatkom od 17.238, a koji je napravio još jedan veliki korak prema naslovu prvaka. Drugoplasirani je Charles Leclerc tijekom utrke pokušavao smanjiti zaostatak, no nije uspio, Verstappen je upisao 73. pobjedu u karijeri. Ovo je ujedno bila i jedna od rijetkih staza na kojima Nizozemac nije nikada slavio.

Antonelli može idući tjedan postati svjetski prvak

Iako je Verstappen odnio pobjedu, Talijan Andrea Kimi Antonelli stigao je do novih bodova i tako se približio vrhu. Dvadesetogodišnjak je u završnici utrke prestigao Lewisa Hamiltona i tako dodatno povećao prednost u ukupnom poretku. Mladi Mercedesov vozač sada ima 340 bodova, dok njegov momčadski kolega George Russell ima 102 boda manje, a koji je završio kao devetoplasirani danas. Antonelli na sljedećoj utrci u Austinu ima prvu matematičku priliku osigurati naslov svjetskog prvaka, ukoliko se sve posloži kako bi postao prvak.

Hamilton bio treći pa završio šesti

Sedmerostruki svjetski prvak Lewis Hamilton dugo je držao treće mjesto, ali u završnici utrke prestigao ga je Antonelli, a onda i Lando Norris iz McLarena te njegov momčadski kolega Oscar Piastri, stoga je sedmerostruki svjetski prvak na kraju završio peti.