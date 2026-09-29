VERDI slavi 20 godina uz 20 posto popusta: Evo kako moderna tehnologija mijenja slušne aparate

Dvadeset godina rada za tvrtku VERDI d.o.o. nije samo obljetnica, već i prilika za pogled na velike promjene koje su se u posljednja dva desetljeća dogodile u svijetu slušne tehnologije. Jubilej su odlučili obilježiti posebnom ponudom – 20 posto popusta na sve slušne aparate. Tijekom dva desetljeća promijenio se i način na koji korisnici doživljavaju slušne aparate. Nekada se na njih gledalo prvenstveno kao na uređaje koji pojačavaju zvuk, dok današnji modeli postaju mali tehnološki sustavi sposobni analizirati okolinu, prilagođavati obradu zvuka te povezivati se s pametnim telefonima.

Kada razgovor postane pravi izazov

Za osobu koja dobro čuje razgovor u restoranu, na obiteljskom okupljanju ili u većem društvu često ne predstavlja nikakav problem. No, osobama s poteškoćama sa sluhom upravo takve situacije mogu biti posebno zahtjevne. Problem pritom nije uvijek samo u glasnoći. Istodobno se mogu čuti razgovori drugih ljudi, glazba, promet, televizija, zvuk pribora za jelo i brojni drugi izvori buke.

Upravo za takve situacije kod modela Rexton Reach razvijen je sustav Multi-Voice Focus. Prema navodima proizvođača, tehnologija istodobno prati više glasova te se prilagođava promjenama tijekom razgovora.

Slušni aparat postaje dio digitalnog života

Veliku promjenu donijelo je i povezivanje slušnih aparata s pametnim telefonima. Rexton navodi podršku za iPhone i Android uređaje, kao i Bluetooth LE Audio kod novijih modela. Time se na kompatibilne slušne aparate može izravno prenositi zvuk telefonskih razgovora, glazbe ili podcasta. Slušni aparat tako više nije samo zaseban uređaj za poboljšavanje sluha, već može postati dio svakodnevnog digitalnog života korisnika.

Punjive baterije donijele dodatnu praktičnost

Promijenio se i način napajanja slušnih aparata. Brojni Rexton modeli danas su dostupni kao punjivi uređaji, čime se smanjuje potreba za stalnom zamjenom baterija.

Kod modela Reach R-Li proizvođač navodi do 24 sata rada, dok se kod modela R-Li T navodi do 34 sata, uz pet sati streaminga, ovisno o načinu korištenja. Za korisnike kojima su potrebni snažniji uređaji dostupni su i modeli Reach B-Li P te B-Li HP, za koje Rexton navodi do 35, odnosno do 73 sata rada uz pet sati streaminga, ovisno o modelu i uvjetima korištenja.

Jubilej usmjeren prema korisnicima

Upravo u vremenu velikih tehnoloških promjena VERDI obilježava svojih 20 godina poslovanja, a obljetnička akcija donosi 20 posto popusta na sve slušne aparate. Cilj je, navode iz tvrtke, korisnicima omogućiti upoznavanje sa suvremenim mogućnostima slušne tehnologije i pronalazak rješenja prilagođenog njihovim potrebama.

Pri odabiru slušnog aparata pritom nisu važne samo tehničke specifikacije ili izgled uređaja. U obzir treba uzeti način života, svakodnevne aktivnosti, komunikacijske potrebe te situacije u kojima korisnik najviše primjećuje poteškoće sa sluhom. 20 godina VERDI-ja i 20 posto popusta na sve slušne aparate tako su prilika za upoznavanje s mogućnostima koje danas nudi moderna slušna tehnologija.