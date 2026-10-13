VERDI slavi 20 godina uz 20 % popusta na sve slušne aparate: Umjetna inteligencija donosi novu generaciju slušanja!

Dvadeset godina iskustva, razvoja i praćenja novih tehnologija. Tvrtka VERDI d.o.o. ove godine obilježava značajnu obljetnicu poslovanja, a svoj 20. rođendan odlučila je proslaviti ponudom koja bi mogla zainteresirati brojne osobe s poteškoćama sluha, ali i postojeće korisnike slušnih aparata koji razmišljaju o zamjeni uređaja.

U povodu jubileja VERDI je pripremio 20 % popusta na sve slušne aparate, a obljetnica dolazi upravo u vrijeme kada tehnološki razvoj donosi velike promjene u načinu na koji ljudi koriste slušna pomagala. Posebno se ističe primjena umjetne inteligencije koja korisnicima omogućuje individualizirano iskustvo slušanja, ovisno o njihovim potrebama i okruženju u kojem se nalaze.

Umjetna inteligencija mijenja način na koji koristimo slušne aparate

Zamislite situaciju u kojoj bez poteškoća razgovarate s članovima obitelji u vlastitom domu, ali odlaskom u kafić ili na obiteljsko okupljanje odjednom teško razaznajete što vam sugovornici govore. Takve situacije dobro su poznate mnogim osobama koje imaju poteškoće sa sluhom. Suvremena tehnologija nastoji ponuditi rješenja upravo za takve svakodnevne izazove. Slušni aparati više nisu samo uređaji koji pojačavaju zvuk, nego sve sofisticiraniji sustavi koji omogućuju prilagodbu različitim zvučnim okruženjima. Jedan od primjera takvog razvoja je Rexton Assist, funkcija umjetne inteligencije dostupna kroz aplikaciju Rexton.

Prema informacijama proizvođača, riječ je o AI asistentu koji koristi tehnologiju u oblaku kako bi korisnicima pomogao u dodatnom prilagođavanju postavki zvuka. Umjesto da slušni aparat uvijek radi prema jednom unaprijed određenom načinu rada, korisnik može opisati poteškoću s kojom se susreće, nakon čega sustav predlaže odgovarajuće prilagodbe.

Od problema sa sluhom do prilagodbe u nekoliko koraka

Jedna od najvažnijih mogućnosti koju donosi Rexton Assist odnosi se na personalizaciju.

Naime, poteškoće sa sluhom nisu jednake kod svih korisnika, ali se mogu razlikovati i kod iste osobe, ovisno o situaciji. Netko može imati problema s razumijevanjem govora kada više osoba razgovara istodobno, dok drugome smetaju pozadinska buka, zvuk vlastitog glasa ili neprirodan doživljaj zvuka.

Rexton Assist omogućuje korisniku da kroz nekoliko strukturiranih pitanja u aplikaciji opiše konkretan problem.

Na temelju odgovora sustav predlaže i primjenjuje određene prilagodbe zvuka. Korisnik zatim može prihvatiti promjenu, vratiti prethodne postavke ili zatražiti dodatno poboljšanje.

Prema navodima proizvođača, sustav omogućuje i davanje povratnih informacija, čime se preporuke mogu dodatno prilagoditi individualnim preferencijama korisnika. Ipak, važno je naglasiti kako umjetna inteligencija ne zamjenjuje stručnjaka za sluh. Riječ je o dodatnom alatu koji može olakšati svakodnevno korištenje slušnog aparata i omogućiti fino podešavanje između stručnih kontrola.

Pametni telefon postaje važan dio iskustva slušanja

Tehnološki napredak slušnih aparata sve je povezaniji s razvojem pametnih telefona i mobilnih aplikacija. Rexton aplikacija korisnicima kompatibilnih slušnih aparata omogućuje upravljanje određenim funkcijama uređaja, među kojima su podešavanje glasnoće, odabir programa i promjena drugih dostupnih postavki.

To znači da korisnici za pojedine manje prilagodbe više ne moraju nužno odlaziti u poslovnicu. Kod kompatibilnih modela pametni telefon postaje svojevrsno upravljačko središte putem kojeg se slušni aparat može dodatno prilagoditi različitim životnim situacijama.

Ipak, dostupnost pojedinih funkcija ovisi o modelu slušnog aparata, njegovim tehničkim mogućnostima i kompatibilnosti s mobilnim telefonom. Takav razvoj pokazuje koliko se industrija slušnih pomagala promijenila posljednjih godina. Uređaji postaju manji, tehnološki napredniji i povezaniji s digitalnim okruženjem, a njihov je cilj korisnicima omogućiti što prirodnije i ugodnije iskustvo slušanja.

VERDI obilježava dva desetljeća poslovanja

Upravo u takvom razdoblju tehnoloških promjena tvrtka VERDI d.o.o. obilježava 20 godina poslovanja.

VERDI je na službenom popisu proizvođača Rexton naveden kao distributer za Hrvatsku, a tijekom dva desetljeća rada djeluje u području slušne tehnologije i slušnih pomagala. Jubilarna ponuda 20 % popusta na sve slušne aparate namijenjena je osobama koje razmišljaju o nabavi prvog slušnog aparata, ali i postojećim korisnicima koji žele provjeriti mogućnosti novijih tehnologija. Međutim, pri odabiru slušnog aparata najvažnije je voditi računa o individualnim potrebama. Razina oštećenja sluha, svakodnevne navike, okruženja u kojima osoba najčešće boravi, mogućnosti povezivanja s drugim uređajima te održavanje i naknadno podešavanje samo su neki od čimbenika koje treba uzeti u obzir. Nije svaki slušni aparat namijenjen svakoj osobi, zbog čega stručna procjena sluha i individualno podešavanje ostaju neizostavan dio odabira odgovarajućeg rješenja.

Dvadeset godina iskustva i pogled prema budućnosti

Obilježavanje 20 godina poslovanja za VERDI predstavlja priliku za osvrt na dosadašnji rad, ali i pogled prema budućnosti slušne tehnologije. Umjetna inteligencija, napredna obrada zvuka, digitalno povezivanje i mogućnosti individualne prilagodbe pokazuju smjer u kojem se razvijaju suvremena slušna pomagala.

Tehnologija poput Rexton Assista može biti korisna podrška u svakodnevnim situacijama, osobito kada je potrebno dodatno prilagoditi postavke slušnog aparata različitim zvučnim okruženjima. Iako tehnološki napredak donosi nove mogućnosti, stručna podrška i dalje ima ključnu ulogu u odabiru, korištenju i održavanju slušnih aparata.

Upravo zato jubilarna kampanja tvrtke VERDI nosi i širu poruku: briga o vlastitom sluhu važan je dio kvalitete svakodnevnog života. Dvadeset godina VERDIJA i 20 % popusta na sve slušne aparate tako predstavljaju priliku za informiranje o dostupnim tehnologijama, provjeru vlastitih potreba i upoznavanje s mogućnostima koje donosi nova generacija slušnih pomagala.

Jer kvalitetno slušanje nije samo pitanje glasnoće. Ono je važno za razgovore, druženja, obiteljske trenutke i svakodnevnu komunikaciju.