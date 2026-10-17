VENECIJA UVODI STROŽA PRAVILA ZA TURISTE Ulaz će se naplaćivati još više dana, evo koliko ćete morati izdvojiti

Venecija, jedan od najposjećenijih gradova Europe, iduće će godine proširiti naplatu ulazne naknade za jednodnevne posjetitelje. Gradske vlasti u petak su objavile da će se ulazak u povijesni grad naplaćivati tijekom čak 72 dana, što je 12 dana više nego ove godine.

Odluka je dio nastojanja gradske uprave da se izbori s prekomjernim turizmom, koji već godinama stvara sve veći pritisak na stanovnike, infrastrukturu i svakodnevni život u gradu na laguni.

Ulaz do 10 eura, naplata od Velikog petka do kolovoza

Prema odluci gradskog vijeća, jednodnevni posjetitelji morat će plaćati ulaznu naknadu tijekom ukupno 72 dana, u razdoblju od Velikog petka do sredine kolovoza iduće godine.

Cijena će iznositi do 10 eura po osobi, a gradske vlasti zasad su odustale od znatnijeg poskupljenja.

Naime, ranije se raspravljalo o mogućnosti povećanja naknade na 30 eura ili čak više, no takva odluka zasad nije donesena.

Ove godine ulaz se naplaćivao tijekom 60 dana, što znači da će turisti iduće godine morati pomnije planirati posjet žele li izbjeći dodatni trošak.

Tko plaća pet, a tko deset eura?

Venecija je u travnju 2024. postala prvi grad na svijetu koji je uveo ulaznu naknadu za jednodnevne posjetitelje.

Ovogodišnji sustav predviđao je dvije cijene. Turisti koji su dolazak rezervirali najmanje tri dana unaprijed plaćali su pet eura, dok su oni koji su rezervaciju obavili kasnije morali izdvojiti deset eura.

Posjetitelji nakon prijave obično preuzimaju QR kod na mobilni telefon, kojim potvrđuju da su platili naknadu.

Ipak, unatoč uvedenom sustavu kontrole, dio turista uspijeva izbjeći plaćanje.

Prema podacima gradskih vlasti, ove je godine ulaznu naknadu platilo više od 650.000 posjetitelja, čime je u gradsku blagajnu uplaćeno više od pet milijuna eura.

Gosti koji noće u Veneciji ne plaćaju ulaz

Važno je naglasiti da se ulazna naknada ne odnosi na sve turiste.

Posjetitelji koji imaju rezerviran smještaj i noće u Veneciji oslobođeni su njezina plaćanja, ali moraju podmiriti boravišnu pristojbu.

Predviđena su i dodatna izuzeća za određene skupine posjetitelja.

Gradska uprava tvrdi da cilj naplate nije punjenje proračuna, nego bolje upravljanje velikim brojem ljudi koji svakodnevno dolaze u grad.

Upravo se zbog toga razmatralo i znatnije povećanje cijene, no za takav potez potrebno je odobrenje talijanske vlade u Rimu.

Naknada zasad nije smanjila broj turista

Unatoč naplati ulaza, broj posjetitelja Venecije i dalje je iznimno visok.

Dosadašnje iskustvo pokazalo je da uvođenje naknade nije dovelo do smanjenja turističkog prometa, zbog čega se nastavlja rasprava o učinkovitosti takve mjere.

Venecija je pritom već jedno od skupljih europskih turističkih odredišta.

Jednokratna karta za vožnju poznatim vodenim autobusom, vaporettom, stoji 9,50 eura, dok za pola sata vožnje gondolom treba izdvojiti najmanje 90 eura.

U gradu živi manje od 50.000 stanovnika, a posjećuju ga milijuni

Turizam Veneciji donosi goleme prihode, ali istodobno ozbiljno opterećuje grad.

U povijesnoj jezgri danas živi manje od 50.000 stanovnika, dok je broj hotelskih kreveta već premašio broj stalnih stanovnika.

S druge strane, procjenjuje se da Veneciju svake godine posjeti više od 25 milijuna turista iz cijelog svijeta.

Takav nesrazmjer između broja stanovnika i posjetitelja već godinama potiče rasprave o budućnosti grada, očuvanju njegove kulturne baštine i mogućnostima održivog turizma.

Proširenjem broja dana tijekom kojih se naplaćuje ulaz Venecija nastoji dodatno regulirati turističke dolaske, no ostaje otvoreno pitanje hoće li ta mjera doista smanjiti gužve na njezinim ulicama i kanalima.