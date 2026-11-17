Stanovnike makarskog predjela Dugiš očekuje novo ulaganje u prostor namijenjen djeci i obiteljima. Grad Makarska raspisao je javnu nabavu za uređenje dječjeg igrališta Dugiš, čija je procijenjena vrijednost 125.000 eura bez PDV-a. Projekt obuhvaća različite građevinske i završne radove, od pripreme terena do postavljanja nove opreme, a cilj je stvoriti funkcionalniji prostor za svakodnevnu igru i boravak djece na otvorenom.

Prema objavljenoj dokumentaciji, natječaj je pokrenut početkom studenoga, a rok za dostavu ponuda istječe 24. studenoga 2026. godine u 13 sati. Za izvođenje radova predviđeno je 70 dana od uvođenja izvođača u posao, što znači da bi se zahvat, nakon završetka postupka nabave i početka izvedbe, mogao realizirati tijekom nekoliko mjeseci. Točan termin završetka zasad nije moguće utvrditi jer još nije poznato kada će ugovor biti sklopljen i kada će radovi započeti.

Novi izgled igrališta s uređenim površinama

Prema opisu predmeta nabave, zahvat uključuje pripremne i zemljane radove, uređenje hodnih površina, postavljanje sigurnosne podloge, betonske radove, igrala i parkovne opreme. Riječ je o više povezanih elemenata koji zajedno određuju kvalitetu i funkcionalnost igrališta, pri čemu posebnu važnost imaju površine na kojima se djeca igraju i kreću.

Sigurnosne podloge jedan su od važnijih dijelova suvremenih dječjih igrališta jer pridonose smanjenju rizika od ozljeda pri padovima, osobito ispod sprava namijenjenih penjanju, ljuljanju ili drugim aktivnostima. Međutim, točan broj, izgled i vrsta igrala koja će se postaviti na Dugišu nisu detaljno navedeni u dostupnom sažetku natječaja. Za potpuni prikaz budućeg izgleda prostora potrebno je pregledati nacrte i troškovnik koji su sastavni dio dokumentacije.

Dugiš je dječje igralište dobio još prije gotovo dva desetljeća

Igralište na Dugišu ima svoju povijest. Prema ranijim službenim objavama Grada Makarske, na tom je području uređeno dječje igralište još 2008. godine, u Zrinsko-frankopanskoj ulici. Tada su izvedeni radovi na uređenju terena, postavljanju staza, ograde, klupa i opreme za igru, a najavljeno je i dodatno ozelenjavanje prostora.

Novo ulaganje dolazi gotovo dva desetljeća nakon tih radova, u razdoblju kada se standardi sigurnosti i očekivanja korisnika dječjih igrališta sve više usmjeravaju prema kvalitetnim podlogama, pristupačnosti i opremi prilagođenoj različitim uzrastima. Ipak, iz samog raspisivanja natječaja ne može se zaključiti da je postojeće igralište nesigurno ili neupotrebljivo. Za ocjenu njegova trenutačnog stanja potreban je uvid u prostor i odgovarajuću tehničku dokumentaciju.

Hoće li igralište dobiti više hlada i pristupačne sprave?

Osim novih igrala i uređenih površina, roditelje će zanimati hoće li budući prostor omogućavati ugodan boravak tijekom toplijeg dijela godine. U Makarskoj su ljetne vrućine važan čimbenik pri planiranju javnih prostora, pa je prirodna ili umjetna zaštita od sunca posebno značajna na igralištima koja se koriste tijekom većeg dijela dana.

Otvoreno je i pitanje hoće li se dio opreme prilagoditi djeci s teškoćama u razvoju, kao i hoće li projekt predvidjeti dovoljno sadržaja za djecu različite dobi. Navedeni detalji zahtijevaju uvid u cjelovitu projektnu dokumentaciju i ne mogu se potvrditi samo na temelju osnovnog opisa javne nabave.

Radovi bi trebali trajati 70 dana

Odabir izvođača temeljit će se prvenstveno na cijeni, koja nosi 90 posto bodova, dok se preostalih deset posto odnosi na ponuđeni jamstveni rok. Procijenjenih 125.000 eura predstavlja vrijednost planirane nabave, a konačan trošak bit će poznat nakon provedenog postupka i sklapanja ugovora.

Uređenje igrališta Dugiš predstavljat će ulaganje u kvartovsku infrastrukturu i javni prostor namijenjen najmlađima. Kada postupak nabave bude zaključen, bit će moguće preciznije utvrditi termin izvođenja radova te odgovoriti na pitanje hoće li djeca i roditelji u obnovljenom igralištu moći uživati već tijekom proljeća 2027. godine.