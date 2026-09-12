Veliko ulaganje u zdravstvo Šibensko-kninske županije: Stiže gotovo 1,8 milijuna eura bespovratnih sredstava

Šibensko-kninskoj županiji odobreno je gotovo 1,8 milijuna eura bespovratnih sredstava za financiranje opremanja Doma zdravlja i Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije, čime će se dodatno unaprijediti dostupnost i kvaliteta primarne, hitne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite na području cijele županije - od priobalja i otoka, preko gradskih sredina, do ruralnih područja i zaleđa.

Ugovore je županu Šibensko-kninske županije Pašku Rakiću danas u Zagrebu svečano uručila ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman, u nazočnosti ministrice zdravstva Irene Hrstić i ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije Dragana Jelića.

Riječ je o projektima koje je Šibensko-kninska županija, u partnerstvu s Domom zdravlja i Zavodom za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije, te uz stručnu pomoć Razvojne agencije Šibensko-kninske županije, prijavila na poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije „Ulaganje u kapacitete za pružanje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite (PZZ-a i SKZZ-a)”, u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021-2027.

Cilj projekata je poboljšati pristup kvalitetnoj primarnoj, hitnoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti na području cijele županije kroz nabavu suvremene medicinske opreme, kao i provedbu manjih infrastrukturnih zahvata u ordinacijama Doma zdravlja Šibensko-kninske županije.

- Ovim projektima nastavljamo ulagati u zdravstvenu zaštitu na području cijele Šibensko-kninske županije – od priobalja i otoka do zaleđa. Cilj nam je da kvalitetna zdravstvena skrb bude dostupna svim našim sugrađanima, bez obzira živjeli u gradovima, manjim mjestima ili na otocima. Nova medicinska oprema i manji infrastrukturni zahvati koji će se napraviti zahvaljujući ulaganjima vrijednima nešto više od 1,9 milijuna eura, omogućit će suvremeniju i bržu dijagnostiku, učinkovitije liječenje i pravodobnije intervencije, ali i bolje uvjete za rad zdravstvenih djelatnika – kazao je tom prigodom župan Paško Rakić te zahvalio Ministarstvu i ministrici Nataši Mikuš Žigman na dodijeljenim sredstvima.

Prvim projektom, „Ulaganje u kapacitete za pružanje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite Šibensko-kninske županije – grupa 1” unaprijedit će se zdravstvena zaštita na području grada Knina i Skradina te općina Unešić, Ružić, Promina i Kistanje, s posebnim naglaskom na stanovnike ruralnih, potpomognutih i brdsko-planinskih područja. Planirano je opremanje 16 ordinacija Doma zdravlja Šibensko-kninske županije, među kojima su ordinacije obiteljske i dentalne medicine te ginekologije i pedijatrije, kao i dvije ispostave Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije.

Ulaganja će omogućiti uvođenje novih i suvremenijih dijagnostičkih i terapijskih postupaka, kvalitetnije uvjete rada zdravstvenih djelatnika te smanjiti potrebu za upućivanjem pacijenata prema bolničkoj zdravstvenoj zaštiti.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.182.488,62 eura, od čega prihvatljivi troškovi i bespovratna sredstva iznose 1.119.126,89 eura, uz intenzitet potpore od 100 posto.

Drugim projektom, „Ulaganje u kapacitete za pružanje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite Šibensko-kninske županije – grupa 2”, obuhvaćen je Šibenik, uključujući otok Žirje te gradovi Vodice i Drniš, kao i općine Murter-Kornati, Tisno i Primošten, a ulaganja su posebno važna zbog geografske razvedenosti županije, otočnih i ruralnih područja te povećanog opterećenja zdravstvenog sustava tijekom turističke sezone.

U okviru ovog projekta planirano je opremanje ukupno 26 ordinacija primarne zdravstvene zaštite, među kojima su ordinacije obiteljske i dentalne medicine te ginekologije i pedijatrije te pet ispostava hitne medicine.

Vrijednost ovog projekta iznosi ukupno 718.782,62 eura, dok prihvatljivi troškovi i dodijeljena bespovratna sredstva iznose 657.018,91 eura, također uz stopostotni intenzitet potpore.

Vrijednost obaju projekata iznosi 1.901.271,24 eura, a Šibensko-kninskoj županiji za njihovu je provedbu dodijeljeno 1.776.145,80 eura bespovratnih sredstava.