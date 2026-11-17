Institut za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu pokrenuo je veliku javnu nabavu znanstvenoistraživačke opreme, čija procijenjena vrijednost iznosi čak 1.756.038,99 eura bez PDV-a. Riječ je o osam skupina specijaliziranih laboratorijskih uređaja namijenjenih unaprjeđenju istraživanja mediteranske poljoprivrede, od kemijskog sastava biljaka i tla do genetskih analiza i ispitivanja kvalitete poljoprivrednih proizvoda.

Postupak javne nabave objavljen je 3. studenoga 2026. godine, a zainteresirani ponuditelji svoje ponude mogu dostaviti do 4. prosinca u 12 sati. Ulaganje je dio šireg projekta modernizacije Instituta kojim bi splitski znanstvenici trebali dobiti znatno bolje uvjete za istraživanja posebno važna za Dalmaciju, njezine maslinike, vinograde i ostalu poljoprivrednu proizvodnju.

Od genetskih analiza do ispitivanja vina: Evo što se nabavlja

Najveći pojedinačni iznos predviđen je za MALDI-TOF maseni spektrometar, sofisticirani analitički uređaj procijenjen na 577.500 eura. Ova tehnologija omogućuje preciznu analizu različitih molekula i njihovu identifikaciju, što je osobito važno u suvremenim biokemijskim i biotehnološkim istraživanjima.

Slijedi plinski kromatograf povezan s masenim spektrometrom TOF, vrijedan gotovo 365 tisuća eura, koji se može koristiti za detaljno istraživanje kemijskog sastava uzoraka. Posebno je zanimljiva i nabava sekvencera novije generacije (NGS), procijenjenog na nešto više od 248 tisuća eura, namijenjenog naprednim analizama genetskog materijala.

Za dalmatinske vinare mogao bi biti posebno zanimljiv FTIR spektrofotometar za automatsku analizu vina i mošta, čija je procijenjena vrijednost 148.147 eura. Takvi uređaji omogućuju brzo određivanje različitih kemijskih parametara, što može pridonijeti učinkovitijoj kontroli kvalitete i istraživanjima u vinarstvu.

Na popisu su i ionski kromatograf, uređaj za kapilarnu elektroforezu, elementarni analizator za određivanje ugljika, vodika, dušika, sumpora i kisika te fluorescentni istraživački mikroskop s kamerom. Riječ je o tehnologijama koje omogućuju znatno detaljnije ispitivanje biljnih uzoraka, kemijskih spojeva i drugih materijala nego što je to moguće jednostavnijim laboratorijskim metodama.

Dio mnogo većeg projekta vrijednog 20,57 milijuna eura

Ova nabava nije izdvojena investicija, nego dio projekta „Osuvremenjivanje infrastrukture Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša kao preduvjet izvrsnosti u istraživanjima mediteranske poljoprivrede”. Prema službenim podacima Instituta, ukupna vrijednost projekta iznosi 20.566.517,09 eura, a provedba traje od 1. lipnja 2024. do 30. lipnja 2027. godine.

Financiranje se oslanja na dva izvora: Mehanizam za oporavak i otpornost, iz kojeg je predviđeno približno 10,57 milijuna eura, te projekt „Digitalne, inovativne i zelene tehnologije”, vrijedan dodatnih 10 milijuna eura. Cilj nije samo nabaviti nove uređaje, nego i razviti infrastrukturu koja će omogućiti kvalitetnije znanstvene eksperimente, interdisciplinarna istraživanja i bolju primjenu znanstvenih rezultata u praksi.

Institut pritom ističe važnost istraživanja održive poljoprivredne proizvodnje, očuvanja biološke raznolikosti, zaštite okoliša te upravljanja tlom i vodnim resursima. Upravo su to područja koja za mediteransku poljoprivredu postaju sve važnija, osobito u uvjetima dugotrajnih sušnih razdoblja, visokih temperatura i drugih klimatskih izazova.

Što od svega toga mogu očekivati dalmatinski poljoprivrednici?

Premda se na prvi pogled radi o investiciji namijenjenoj znanstvenicima, njezin mogući značaj daleko nadilazi laboratorije. Maslinarstvo, vinogradarstvo, voćarstvo i proizvodnja tradicionalnih mediteranskih proizvodadjelatnosti su u kojima bolja analitika i znanstvena istraživanja mogu pomoći proizvođačima pri donošenju važnih odluka.

Institut već pruža stručne usluge vanjskim korisnicima. Njegovi laboratoriji obavljaju analize maslinova ulja, vina i mošta te ispitivanja tla, uključujući preporuke za gnojidbu, a neke od tih usluga koriste poljoprivredni proizvođači. Nova oprema mogla bi dodatno proširiti istraživačke mogućnosti, no zasad nije poznato hoće li i pod kojim uvjetima pojedini novonabavljeni uređaji biti dostupni za komercijalne analize.

Posebno je zanimljivo pitanje hoće li modernizacija omogućiti nova istraživanja otpornosti maslina i vinove loze na sušu, boljeg razumijevanja svojstava autohtonih sorti te očuvanja kvalitete proizvoda u promjenjivim klimatskim uvjetima. Takva istraživanja imaju velik praktični potencijal, ali njihovi konkretni rezultati ovisit će o budućim znanstvenim programima i načinu korištenja opreme.

Hoće li nova tehnologija biti dostupna i lokalnim OPG-ovima?

Upravo je to jedno od najvažnijih pitanja koje otvara najavljena nabava. Hoće li mali proizvođači iz Dalmatinske zagore, s otoka i priobalja moći koristiti prednosti novih laboratorijskih kapaciteta ili će oprema prvenstveno služiti znanstvenim projektima? Također, planira li Institut razvijati nove usluge, edukacije i suradnju s lokalnim maslinarima, vinarima i drugim poljoprivrednicima?

Ulaganje od gotovo 1,8 milijuna eura u osam skupina opreme predstavlja značajan korak u modernizaciji znanstvene infrastrukture u Splitu. No konačna vrijednost ove investicije neće se