Kvaliteta medicinskog obrazovanja danas više nego ikad ovisi o opremi kojom raspolažu fakulteti i laboratoriji, a upravo na tom planu važan iskorak planira Medicinski fakultet u Splitu. Prema objavljenoj dokumentaciji, u tijeku je nabava medicinske i laboratorijske opreme ukupne procijenjene vrijednosti 500.000 eura bez PDV-a.

Riječ je o investiciji koja bi trebala služiti i nastavnim i istraživačkim potrebama, a planirana isporuka opreme predviđena je tijekom 12 mjeseci. Ponude se primaju do 26. studenoga u podne, nakon čega će biti poznato tko će isporučiti opremu koja bi trebala unaprijediti svakodnevni rad studenata i znanstvenika.

Oprema nije luksuz, nego temelj kvalitete

Na medicinskim fakultetima oprema nije samo pomoćno sredstvo, nego često odlučuje o razini znanja i vještina koje studenti mogu steći tijekom studija. Bez suvremene laboratorijske i medicinske opreme teško je održavati visoke standarde praktične nastave, a još teže razvijati istraživanja koja imaju potencijal za međunarodnu vidljivost.

Zato je ovakva nabava važna i za studente koji se školuju u Splitu, ali i za širi znanstveni sustav. Svaki novi uređaj može značiti preciznija mjerenja, bolju dijagnostiku u edukativnom procesu, kvalitetniji istraživački rad i veću konkurentnost fakulteta u domaćem i međunarodnom prostoru.

Važno će biti vidjeti koje su stavke najvrjednije

Sama objava otkriva ukupnu procjenu, ali javnosti će svakako biti zanimljivo vidjeti koji su uređaji najskuplji i koje će točno potrebe pokriti. U takvim nabavama razlika između pojedinih stavki može biti znatna, jer dio opreme služi za osnovne nastavne potrebe, dok drugi dio može biti specijaliziran i usmjeren na vrlo konkretna istraživanja.

To je i prilika za Medicinski fakultet u Splitu da javnosti pojasni u kojim se segmentima želi dodatno razvijati, koji su istraživački prioriteti i kakvu dodanu vrijednost nova oprema donosi studentima, doktorandima i nastavnicima.

Ulaganje u budućnost zdravstvenog sustava

Svako ulaganje u medicinsko obrazovanje dugoročno je i ulaganje u zdravstveni sustav. Studenti koji danas stječu znanje na suvremenijoj opremi sutra će raditi u bolnicama, ordinacijama i istraživačkim centrima, a kvaliteta njihove edukacije na kraju se prelijeva i na kvalitetu zdravstvene skrbi.

Zato ovakve vijesti imaju puno šire značenje od same javne nabave. One govore o tome koliko lokalna akademska zajednica prati suvremene standarde i koliko je spremna ulagati u ljude i infrastrukturu koja nosi razvoj medicine.

JESTE LI ZNALI? Suvremena laboratorijska oprema ne služi samo istraživanju, nego i praktičnoj nastavi, jer studentima omogućuje da tijekom školovanja usvoje metode koje će kasnije koristiti u kliničkom i znanstvenom radu.