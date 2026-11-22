HŽ Putnički prijevoz priprema značajno ulaganje u željezničku infrastrukturu u Solinu. U sklopu postupka javne nabave za modernizaciju šest radionica za održavanje željezničkih vozila na pet lokacija u Hrvatskoj, za dvije radionice u Solinu predviđeno je 2,73 milijuna eura bez PDV-a. Ukupna procijenjena vrijednost svih radova iznosi 7,4 milijuna eura bez PDV-a, a projekt obuhvaća Solin, Osijek, Pulu, Varaždin i Vinkovce.

Obnavljaju se dvije postojeće radionice u Solinu

Za Solin je predviđena zasebna grupa javne nabave koja obuhvaća radionice, odnosno hale I. i II. Centra Solin. Planirani su arhitektonsko-građevinski, elektrotehnički i strojarski radovi, kojima se postojeći prostori trebaju prilagoditi suvremenim potrebama održavanja željezničkih vozila. Zahvat uključuje i nabavu, ugradnju te puštanje u rad opreme potrebne za funkcionalno osuvremenjivanje radionica.

Projektna dokumentacija predviđa radove na električnim instalacijama, zaštiti od munje, termotehničkim instalacijama i drugim dijelovima postojećih objekata. U sklopu građevinskog dijela obrađuje se i toplinska zaštita zgrada, što upućuje na zahvate koji nisu ograničeni samo na unutarnje uređenje prostora. Radovi bi se trebali provoditi unutar postojećih građevina, bez promjena njihovih temeljnih lokacijskih uvjeta.

Solinu pripada više od trećine ukupnog iznosa

Od ukupno 7,4 milijuna eura, za solinske radionice planirano je 2,73 milijuna eura, odnosno približno 37 posto ukupne procijenjene vrijednosti. To pokazuje da solinska lokacija zauzima značajno mjesto u ovom investicijskom ciklusu HŽ Putničkog prijevoza. Ostala ulaganja raspoređena su na radionice u četiri druga hrvatska grada.

Posebnost nabave jest što se radovi ugovaraju prema sustavu „ključ u ruke”, a izvođači trebaju obuhvatiti i isporuku potrebne opreme, ispitivanja te njezino puštanje u pogon. Za solinsku grupu predviđeno trajanje izvođenja iznosi 119 dana, odnosno nešto manje od četiri mjeseca, nakon početka izvršenja ugovora. Zbog specifičnosti postojećih objekata, zainteresirani ponuditelji obvezni su prethodno pregledati lokaciju za koju namjeravaju dostaviti ponudu.

Ponude se primaju do kraja studenoga

Rok za dostavu ponuda u ovom postupku javne nabave je 30. studenoga 2026. godine u 10 sati. Nakon pregleda i ocjenjivanja ponuda slijedi odabir izvođača, a tek će potom biti poznata konačna ugovorena vrijednost pojedinih grupa. Za sada je riječ o planiranom ulaganju za koje još nije potvrđen datum početka radova.

Modernizacija solinskih radionica važna je zbog održavanja željezničkih vozila i tehničkih uvjeta u kojima se ti poslovi obavljaju. Ipak, iz dostupne dokumentacije nije moguće zaključiti hoće li ulaganje donijeti i povećanje broja zaposlenih ili proširenje kapaciteta održavanja. Ti će podaci biti važni za cjelovitu procjenu učinaka projekta na željeznički sustav u Dalmaciji.