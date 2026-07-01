Veliko srce za viške vatrogasce: "Novac je skupljen, ali akcija ide dalje"

Nakon velikog požara koji je pogodio Vis, pokrenuta je akcija prikupljanja donacija za nadoknadu uništene vatrogasne opreme. Kako je objavio Andrija Lipanović, predsjednik Udruge Vjeruj i djeluj, novac potreban za izgubljenu opremu je prikupljen, no akcija se nastavlja jer potrebe DVD-a Vis ne završavaju samo na onome što je uništeno u intervencijama. "Napravili smo malu pauzu da se odmorimo, zbrojimo i da se emocije slegnu. Uplate su nam sjedale sa svih strana i na ponos svih vas javljam da je novac skupljen i da će se oprema sva nadoknaditi", stoji u objavi.

Uplaćivali građani, tvrtke i gradovi

Prema objavi, donacije su stizale iz raznih krajeva, a iznosi su se kretali od 10 do 1000 eura. U akciju su se uključili građani, tvrtke, gradovi, ali i brojni ljubitelji Visa koji žive daleko od otoka. "Bilo je tu uplata od 10 eura pa do 1000 eura. Uplatili su i gradovi i firme i mali ljudi. Jako puno uplata išlo je od ljubitelja Visa s dalekih lokacija", navodi se. Kako je istaknuto, prikupljeno je i više nego što je bilo potrebno za nadoknadu izgubljene opreme, no organizatori žele da akcija ide dalje.

"Opreme fali na sve strane"

U objavi se posebno naglašava da vatrogasna oprema nije problem samo u kontekstu nedavnog požara, već da opreme općenito nedostaje. Riječ je o skupoj opremi koja se u intervencijama lako ošteti ili uništi, od zaštitnih odijela do sitnih spojnica. "Opreme fali na sve strane, ne samo ovo što se uništilo nego i općenito. Ona je skupa, a jako lako se uništi. Od odijela pa do najsitnijih spojnica", poručuje se u objavi.

Posebno je istaknuto da DVD Vis ne posjeduje dron, iako bi takva oprema na otoku mogla biti iznimno važna u kriznim situacijama. "Vis je otok, pomoć dok stigne do nas, većinom bude prekasno. Smatram da ga trebamo i mi", navodi se. Iz Udruge Vjeruj i djeluj poručuju da žele proširiti akciju i izvan granica Hrvatske kako bi se dodatno pomoglo vatrogascima koji su prvi na terenu kada otoku zaprijeti opasnost.

"Htjela bih da se ova akcija proširi i izvan granica i da pomognemo njima da pomognu nama jer znamo da ovo nije ni prvi ni zadnji put", stoji u objavi. Naglašava se i da je sigurnost dobrovoljnih vatrogasaca na cijelom otoku na prvom mjestu. "Sigurnost naših dobrovoljaca na cijelom otoku na prvome je mjestu. Oprema koja će olakšati intervencije koje su za sve nas, ne daj Bože da nam trebaju, besplatne – košta", poručeno je.

Donacije će biti javno prikazane

Organizatori akcije ističu da će sve donacije biti iskorištene isključivo za kupnju opreme te da će se javnosti naknadno prezentirati što je kupljeno.

"Garanciju obrazom i pred zakonom dajemo da će se sve donacije iskoristiti za kupovinu opreme i to ćemo naknadno i prezentirati", navodi se u objavi.

Za uplate iz inozemstva objavljeni su i podaci za donacije: Poziv na broj: HR00 2026 IBAN: HR0924070001100563928 SWIFT: OTPVHR2X