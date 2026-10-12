Veliko srce za najmlađe: Donacija PŠK Srdela razveselila Udrugu ''Naša dica''

U prostorijama Udruge ''Naša dica'' u Kaštelima, proteklog petaka, održan je susret s članovima PŠK-a Srdela iz Kaštel Starog, koji su udruzi uručili donaciju prikupljenu tijekom humanitarnog lignjolova. Iznos od 7.000 eura koji je prikupljen tijekom lignjolova uručen je udruzi, a ova hvalevrijedna inicijativa još je jednom pokazala koliko se zajedničkim trudom i solidarnošću može doprinijeti radu udruga koje pružaju podršku djeci i njihovim obiteljima. Donacija predstavlja vrijedan doprinos aktivnostima Udruge ''Naša dica'', ali i potvrdu važnosti zajednice koja prepoznaje potrebe drugih i spremna je pomoći.

Iz udruge su zahvalili svim članovima PŠK-a Srdela na iskazanoj velikodušnosti, humanosti i podršci, istaknuvši koliko im znači što su prepoznali njihov rad i odlučili ga podržati.

Solidarnost na djelu

Posebnu zahvalu uputili su i Marti Mateti, dobitnici glavne nagrade na humanitarnoj lutriji, koja je odlučila polovicu osvojenog iznosa darovati udruzi. Marta je na lutriji osvojila glavnu nagradu, električni motor Watersnake 24 V, a nakon izvlačenja uslijedila je i licitacija. Nino Perić kupio je nagradu od Marte za 1.700 eura, a mlada je članica Srdela odlučila polovicu tog iznosa, odnosno 850 eura darovati udruzi.

Ovakve geste podsjećaju na važnost međusobnog pomaganja te pokazuju kako i pojedinačne odluke, kada dolaze od srca, mogu imati veliko značenje. U Udruzi ''Naša dica'' zahvalni su svima koji svojim djelima pokazuju da misle na djecu i žele doprinijeti stvaranju boljih uvjeta za njihov rast i razvoj.