Veliko srce susjeda: U Boki kotorskoj organiziraju koncert za stradale kod Omiša

U Prčnju kod Kotora u ponedjeljak će biti održan humanitarni koncert „Zeleni akordi za ranjenu obalu“, kojim će se prikupljati pomoć za stradale u velikom požaru kod Omiša, ali i za obnovu crkve svetog Petra u Potomju na Pelješcu.

Koncert počinje u 20 sati ispred samostanskog kompleksa svetog Nikole, a pred publikom će nastupiti domaće klape.

Humanitarnu večer organizira NVO Međunarodni festival klapa Perast u suradnji sa Župom Rođenja Blažene Djevice Marije Prčanj, uz potporu Kotorske biskupije.

Pomoć nakon razornih kolovoških požara

Veliki požar kod Lokve Rogoznice izbio je 13. kolovoza, nakon čega se vatra proširila prema Omišu. U požaru je izgorjelo oko tisuću hektara površine, dvije osobe izgubile su život, a 38 ih je ozlijeđeno.

Samo dan poslije vatra je zahvatila i Pelješac. U Potomju je potpuno izgorjela crkva svetog Petra smještena na mjesnom groblju, a dio prihoda od koncerta bit će usmjeren upravo u njezinu obnovu.

No humanitarna akcija neće stati na tome. Dio prikupljenog novca organizatori namjeravaju izdvojiti i za pilote koji su sudjelovali u gašenju požara na području Boke kotorske.

Boka kotorska također je tijekom kolovoza bila teško pogođena požarima. Vatra je ondje harala upravo u vrijeme tragedije na omiškom području, no srećom nije bilo ljudskih žrtava.

Klape ujedinjene za pomoć stradalima

Organizatori poručuju kako je osnovni cilj koncerta pružiti pomoć ljudima pogođenima požarima, ali i dati doprinos obnovi i očuvanju kulturne baštine.

Tako će klapska pjesma u Prčnju u ponedjeljak povezati područja koja su tijekom kolovoza pretrpjela teške posljedice požara – od omiškog kraja i Pelješca do Boke kotorske