Split će idućeg utorka biti domaćin posebnog gastronomskog događaja koji, osim uživanja u vrhunskoj kuhinji, ima i važnu humanitarnu svrhu. U restoranu hotela Olivier na Žnjanu održat će se „Večer velikih chefova za veliko srce”, tijekom koje će dvojica istaknutih hrvatskih kuhara udružiti svoje znanje i kreativnost kako bi pomogli onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Domaćin večeri bit će poznati splitski chef Hrvoje Zirojević, a u kuhinji će mu se pridružiti dugogodišnji kolega Tomislav Gretić. Njihova suradnja ovog će puta imati poseban značaj jer će sav prihod od prodanih večera biti usmjeren prema humanitarnoj misiji u Africi.

Kulinarski spektakl u šest sljedova

Za ovu prigodu osmišljen je degustacijski meni koji će gostima ponuditi spoj različitih kulinarskih stilova i vrhunskih namirnica.

Hrvoje Zirojević predstavit će dva autorska jela – savur od plave ribe te risotto alla Cardinale sa škampima, kojima će pokazati svoju prepoznatljivu povezanost s mediteranskom gastronomijom.

Tomislav Gretić za ovu večer priprema tri jela. Na jelovniku će se naći tostirani vrganji s kremom od čičoke i puževima u lardu, zatim teleće latežine Meunière s kamenicama Gillardeau, kao i Tournedos Rossini s guščjom jetrom i crnim tartufom.

Za slatki završetak pobrinut će se Karla Eremut, koja će gostima poslužiti desert naziva Cerise Noire.

Ukupno šest sljedova tako će objediniti autorske ideje troje kuhara u večeri koja gastronomiju stavlja u službu humanitarnog cilja.

Pomoć misiji koju vodi hrvatski svećenik

Iza ovog događaja stoji želja da se pruži podrška hrvatskoj misiji Nawanatau u Ugandi, na čijem je čelu don Jakoslav Banić.

Organizatori su odlučili cjelokupan prihod od prodanih večera namijeniti upravo toj misiji.

Humanitarnoj akciji mogu se priključiti i oni koji neće moći doći u restoran. Donaciju je moguće uplatiti putem Papinskih misijskih djela u Republici Hrvatskoj, uz obaveznu naznaku:

„Dar za misiju Nawanatau – don Jakoslav Banić”.

Na taj način podrška misiji nije ograničena samo na goste koji će sudjelovati u gastronomskoj večeri.

Večera počinje u 19.30 sati, broj mjesta je ograničen

Humanitarno gastronomsko druženje održat će se u utorak, 24. studenoga, s početkom u 19.30 sati, u restoranu hotela Olivier na splitskom Žnjanu.

Cijena posebno osmišljenog degustacijskog menija iznosi 115 eura po osobi, a uključuje pet slanih sljedova i desert. Gosti koji žele dodatno upotpuniti gastronomski doživljaj mogu odabrati i vinsku pratnju uz nadoplatu od 30 eura.

Budući da je broj mjesta ograničen, rezervacije su obavezne.

Zainteresirani svoje mjesto mogu rezervirati pozivom na broj +385 95 2048 280 ili slanjem poruke na adresu restaurant@olivier.hr.

Za sve posjetitelje osiguran je i besplatan parking u sklopu hotela.

Večer u Olivieru bit će prilika da se kroz zajednički stol, vrhunsku hranu i dobro društvo pruži konkretna podrška hrvatskoj misiji u Ugandi. Zirojević, Gretić i Eremut tako će svojim kulinarskim umijećem pokazati da gastronomija može imati i snažnu humanitarnu dimenziju.