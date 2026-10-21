Veliko srce Splićana: Toni prešao 433 kilometra za osobe s invaliditetom, prikupljeno više od 25.000 eura za kombi

Udruga osoba s cerebralnom paralizom „Srce“ Split zahvalila je svim građanima, tvrtkama, udrugama, organizacijama i školama koji su podržali humanitarnu akciju prikupljanja sredstava za nabavu prilagođenog kombija za osobe s invaliditetom. Iako potreban iznos još nije prikupljen, iz Udruge poručuju da ne odustaju od svojeg cilja.

Posebno emotivan dio akcije bio je pothvat paraolimpijca Tonija Bošnjakovića, koji je biciklom prešao čak 433 kilometra od Zagreba do Međugorja. Svojim Zavjetnim putem želio je pomoći članovima Udruge Srce da dobiju ono što mnogi uzimaju zdravo za gotovo – veću slobodu kretanja.

Za kombi prikupljeno 25.039,98 eura

Iz Udruge su otvoreno izvijestili javnost da u ovom krugu humanitarne akcije nisu uspjeli prikupiti puni iznos od 40.000 eura, koliko je potrebno za kupnju novog vozila.

Dosad je prikupljeno ukupno 25.039,98 eura, što znači da do ostvarenja cilja nedostaje još 14.960,02 eura.

- Budući da nam je iskrenost prema vama na prvom mjestu, želimo podijeliti da u ovom krugu, nažalost, nismo uspjeli prikupiti puni iznos od 40.000 eura za kupnju kombija. Ali Tonijev put nas je naučio da odustajanje nikad nije opcija - poručili su iz Udruge.

'Vaša dobrota naš je prvi, čvrsti korak prema cilju'

Naglašavaju da su sva dosad prikupljena sredstva sigurna, uredno evidentirana i pohranjena na posebnom namjenskom računu Udruge.

Istodobno aktivno istražuju mogućnosti prijave na projekte i natječaje kojima bi mogli osigurati preostali novac za kupnju kombija.

Pritom ističu da su upravo donacije građana iznimno važne jer mnogi natječaji zahtijevaju da udruga već raspolaže dijelom vlastitih sredstava kako bi se uopće mogla prijaviti.

- Vaša dobrota naš je prvi, čvrsti korak prema cilju. Hvala! - poručili su iz Udruge osoba s cerebralnom paralizom 'Srce' Split.

Iako humanitarna akcija još nije došla do završnog cilja, zahvaljujući Tonijevu pothvatu i brojnim donatorima, Udruga je napravila velik korak prema nabavi vozila koje će njezinim članovima olakšati svakodnevni život.