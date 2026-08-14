Veliko srce Solinjana: Ispred pošte prikupljaju pomoć za stradale u požaru kod Omiša

Nakon velikog požara koji je tijekom noći zahvatio područje Lokve Rogoznice i okolice, stižu prizori solidarnosti iz Solina.

Ispred Hrvatske pošte građani su donijeli brojne donacije namijenjene ljudima pogođenima požarom, a na veliki odaziv upozorio nas je djelatnik Hrvatske pošte. I sam se uključio u akciju i donirao pomoć.

"Oduševljen sam odazivom ljudi u Solinu ispred Pošte koji su donijeli donacije za unesrećene požarom u Omišu. S djevojkom sam i ja donio donaciju. Šaljem vam fotografiju dijela donacija i ljudi koji su mi stali u kadar. Ovakve slike Hrvatske i Hrvata treba poslati u svijet. Stvarno lijepa stvar", poručio nam je.

Podsjetimo, veliki požar tijekom noći zahvatio je područje Lokve Rogoznice i okolice te iza sebe ostavio veliku materijalnu štetu. Evakuirano je oko 200 ljudi, a 19 osoba je ozlijeđeno. Stotine vatrogasaca angažirane su na terenu, dok je promet na više dionica zbog požara obustavljen.