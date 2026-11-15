Veliko srce Neretvana: Više od osam tona mandarina stiže djeci Vukovara, branitelji iz Ploča poslali snažnu poruku

Više od osam tona mandarina, deseci donatora i jedna velika poruka zajedništva. Branitelji iz Ploča i ove su godine, uoči obilježavanja godišnjice pada Vukovara, pokazali da povezanost doline Neretve i Grada heroja ne blijedi. Uspješno je završena 19. humanitarna akcija tijekom koje su prikupljene mandarine za djecu Vukovara i okolnih mjesta te braniteljske udruge.

U organizaciji Udruge branitelja Grada Ploča održana je još jedna tradicionalna humanitarna akcija "Branitelji Ploča – djeci Vukovara", kojom se već gotovo dva desetljeća njeguje prijateljstvo između Neretvana i stanovnika hrvatskog grada koji je tijekom Domovinskog rata podnio golemu žrtvu. Kako donosi Portal Rogotin, ovogodišnja akcija ponovno je okupila brojne poljoprivrednike, poduzetnike, branitelje i volontere. Njihovim zajedničkim trudom prikupljeno je nešto više od osam tona mandarina koje će biti podijeljene djeci i braniteljskim udrugama.

Mandarine putuju u Vukovar, Tovarnik, Šarengrad i Županju

Za prijevoz prikupljenih mandarina pobrinut će se članovi Udruge branitelja Grada Ploča Ranko Kuran i Jure Kovač. Vrijedna donacija namijenjena je učenicima vukovarskih osnovnih škola Blage Zadre i Dragutina Tadijanovića, kao i školama u Tovarniku, Šarengradu i Županji. Dio mandarina bit će uručen i braniteljskim udrugama s područja Vukovara. Riječ je o akciji koja je tijekom godina prerasla u mnogo više od humanitarne pomoći. Svake jeseni stanovnici doline Neretve svojim donacijama pokazuju da sjećanje na Vukovar i njegove žrtve ostaje duboko ukorijenjeno u njihovoj zajednici.

Posebno važnu ulogu u ovogodišnjem prikupljanju mandarina imali su lokalni proizvođači i poduzetnici. Među većim donatorima ističu se Agro Neretva, Poljopromet, Enna Fruit, Ekstra Fruit, OPG Ina Kraljević Đorđi, Stella J., Setovia, Jesenska, obrt Grado Silvija, Frigo, Fera Felix, Stela i Sokovi Guci.

Podršku su pružile i Župa Kraljice Neba i Zemlje u Pločama te Katolička udruga MI, koja je organizirala prikupljanje mandarina na području Komina. Akciji su se pridružili i hrvatski branitelji iz Ploča i Opuzena koji se bave poljoprivredom, kao i brojni građani koji su pomogli berbom, prijevozom i drugim organizacijskim poslovima.

"Ovo je naš zajednički dar djeci Vukovara"

Predsjednik Udruge branitelja Grada Ploča Željko Čović zahvalio je svim sudionicima koji su svojim doprinosom omogućili uspjeh još jedne humanitarne akcije. Istaknuo je kako je svaka donacija, bez obzira na njezinu veličinu, jednako vrijedna te posebno zahvalio proizvođačima, poduzetnicima, volonterima i braniteljima koji godinama podupiru ovu inicijativu. "Ovo je naš zajednički dar djeci Vukovara", poručio je Čović, naglasivši kako prikupljene mandarine simboliziraju i trajno sjećanje na žrtvu Vukovara. Izrazio je i ponos što se ova tradicija uspješno održava već 19 godina, zahvaljujući zajedništvu ljudi iz cijele doline Neretve, donosi Portal Rogotin.

Devetnaest godina solidarnosti i prijateljstva

Ovogodišnja akcija održana je neposredno uoči 18. studenoga, kada Hrvatska obilježava Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Osam tona neretvanskih mandarina tako će ponovno povezati jug Hrvatske s istokom zemlje, donoseći radost najmlađima, ali i podsjećajući na važnost solidarnosti, zahvalnosti i očuvanja uspomene na hrvatske branitelje. Nakon gotovo dva desetljeća poruka pločanskih branitelja ostaje nepromijenjena: Neretva nije zaboravila Vukovar.