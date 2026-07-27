Veliko srce Kaštela: Udruga "Naša dica" otvorila nove prostorije za djecu s teškoćama u razvoju

Zahvaljujući velikoj podršci lokalne zajednice, obrtnika, tvrtki i institucija, Udruga roditelja djece s posebnim potrebamaiz Kaštela dobila je nove, uređene i opremljene prostorije za još kvalitetniji rad s djecom i mladima s teškoćama u razvoju.

Uređenje prostora završeno je velikom akcijom lokalnih obrtnika okupljenih kroz Udruženje obrtnika grada Kaštela, čime su osigurani bolji uvjeti za provođenje brojnih programa i aktivnosti udruge.

Ovaj važan projekt okupio je brojne donatore i prijatelje udruge. Podršku su pružili Grad Kaštela, Splitsko-dalmatinska županija, tvrtke Capax, Cemex, Zračna luka Split, Promet, CB Gabine i The Showtime, kao i brojne lokalne udruge i pojedinci. Poseban doprinos dali su kaštelanski bajkeri koji su kroz različite akcije prikupljali sredstva, dok su obrtnici iz cijele Hrvatske prihod od tradicionalne manifestacije „Eno gastro Kaštela“ usmjerili upravo udruzi „Naša dica“.

Zaposlenje 40 djelatnika

Novi prostor omogućit će daljnje širenje programa udruge koja danas zapošljava oko 40 djelatnika – pomoćnike u vrtićima i školama, kao i stručnjake poput psihologa, edukacijskog rehabilitatora i fizioterapeuta koji pružaju individualni i grupni rad korisnicima.

Među važnim programima je projekt „Ti i ja zajedno“, koji se provodi u partnerstvu s Centrom za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“, uz podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Cilj projekta je omogućiti učenicima s teškoćama jednake mogućnosti obrazovanja, socijalizacije i razvoja potencijala.

Udruga provodi i program „Pomoćnici u vrtiću“, uz podršku Grada Kaštela i suradnju s dječjim vrtićima, kao i program za mlade „Ekipa“. Posebno ističu novi trogodišnji program „Luka mira 2“, odobren od Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kojim će se nastaviti stručna podrška korisnicima.

Novi prostor otvorio je mogućnosti i za dodatne aktivnosti, među kojima je projekt „SPORTINA – SPORTska INkluzivna Akademija za zdrav život“, kroz koji djeca s teškoćama u razvoju sudjeluju u programu borilačkih vještina, razvijaju motoriku i stvaraju nova prijateljstva.

Osim rada s korisnicima, prostor je već postao mjesto stručnog usavršavanja. U suradnji s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom iz Zagreba održana je prva edukacija „Senzorna integracija – Modul 1“, a u rujnu slijedi nastavak kroz edukaciju „Senzorna integracija – Modul 2“.

Dugoročni cilj udruge je razvoj društvenog poduzetništva kojim bi se dodatno osigurala održivost rada, ali i otvorile mogućnosti uključivanja mladih s teškoćama u kreativne i radne aktivnosti te njihovo buduće zapošljavanje.

„Neizmjerno smo zahvalni svima koji nam pomažu od samih početaka. Naš rad se nastavlja, a podrška nam je i dalje potrebna kako bismo osigurali kontinuitet programa i stručne pomoći za naše korisnike“, poručili su iz udruge „Naša dica“.