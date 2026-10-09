Veliko srce Hajduka: Humanitarnom akcijom 'Budi čovik' osigurana vrijedna oprema za djecu i mlade u KBC-u Split

Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, HNK Hajduk podsjetio je na humanitarnu akciju „Budi čovik”, zahvaljujući kojoj su poboljšani uvjeti liječenja djece i mladih na Odjelu dječje i adolescentne psihijatrije KBC-a Split. Prikupljenim sredstvima nabavljen je neurofeedback uređaj, opremljena soba za radnu terapiju te omogućena dodatna edukacija stručnog osoblja.

Splitski Hajduk još je jednom pokazao da njegova uloga nadilazi nogometne terene. Uoči Svjetskog dana mentalnog zdravlja, koji se obilježava 10. listopada, klub je na svojim društvenim mrežama podsjetio na nedavni posjet Odjelu dječje i adolescentne psihijatrije KBC-a Split, kojim je obilježen završetak humanitarne akcije „Budi čovik”.

Riječ je o inicijativi kojom su osigurana sredstva za poboljšanje uvjeta terapije i stručne podrške djeci i adolescentima koji se suočavaju s teškoćama mentalnog zdravlja.

Nova oprema i edukacija stručnjaka

Zahvaljujući prikupljenim donacijama, Odjel dječje i adolescentne psihijatrije dobio je neurofeedback uređaj, a uređena je i opremljena soba namijenjena radnoj terapiji.

Dio sredstava usmjeren je i na edukaciju stručnog osoblja, čime se dodatno unapređuju mogućnosti pružanja terapijske podrške.

Posebno je značajna nabava neurofeedback uređaja jer je time djeci i mladima iz Splita i Dalmacije omogućen dostupniji pristup toj vrsti terapije unutar javnog zdravstvenog sustava.

„Briga o mentalnom zdravlju važna je svakoga dana”

Iz Hajduka su u objavi naglasili kako se važnost mentalnog zdravlja ne smije svesti samo na obilježavanje jednog datuma.

„Uoči Svjetskog dana mentalnog zdravlja prisjećamo se našeg nedavnog posjeta Odjelu dječje i adolescentne psihijatrije KBC-a Split, kojim smo obilježili završetak humanitarne akcije 'Budi čovik'”, poručili su iz kluba.

Podsjetili su i na konkretne rezultate akcije, istaknuvši da su nabavom opreme i edukacijom osoblja stvoreni bolji uvjeti za djecu i mlade kojima je potrebna stručna pomoć.

„Briga o mentalnom zdravlju ne veže se samo uz jedan datum. Važna je svakoga dana”, zaključili su iz Hajduka.

Humanitarna akcija „Budi čovik” tako je ostavila konkretan trag u splitskoj bolnici, a njezini rezultati nastavit će služiti djeci, mladima i stručnjacima koji svakodnevno rade na očuvanju njihova mentalnog zdravlja.