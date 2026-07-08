Veliko srce Dalmacije: Za Andriju prikupljeno više od 25 tisuća eura, ali akcija još traje

U humanitarnoj akciji "Hot Wheels za Andru", pokrenutoj za nabavu invalidskih kolica za Andriju Lipanovića, predsjednika Udruge Vjeruj i djeluj, do sada je prikupljeno 25.464 eura. Riječ je o velikom iznosu koji pokazuje koliko su se ljudi odazvali pozivu za pomoć, no do konačnog cilja još nedostaje sredstava. Ukupan potreban iznos za nabavu kolica iznosi 32 tisuće eura.

Organizatori zahvalili svima koji su pomogli

Organizatori akcije zahvalili su svim dobrim ljudima koji su se uključili i svojim donacijama pomogli da se Andrija približi potrebnom cilju. Nadaju se kako će se u narednom razdoblju prikupiti i preostali iznos potreban za nabavu invalidskih kolica. Andrija je poznat kao humanitarac i osoba koja je često bila među prvima kada je trebalo pomoći drugima. Sada je pomoć potrebna njemu.

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Donirati se može uplatom na račun

Svi koji žele pomoći mogu se uključiti u humanitarnu akciju uplatom donacije na račun: IBAN: HR51 2484 0083 2385 5152 6. Račun je otvoren u Raiffeisenbank Austria d.d., a uplatu je moguće izvršiti i putem QR koda.