Veliko srce Dalmacije: Humanitarna akcija za Antu Mladinea završila u rekordnom roku

Humanitarna akcija za pomoć Anti Mladineu, ocu vaterpolista Jadrana Mihaela Mladinea, završila je u rekordnom roku. U manje od 24 sata prikupljeno je više od 102 tisuće eura potrebnih za njegov medicinski prijevoz iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u Hrvatsku, gdje će nastaviti liječenje nakon moždanog udara.

Iz VK Jadran i obitelji Mladineo zahvalili su svima koji su se uključili u akciju, bilo donacijama, dijeljenjem apela ili riječima podrške.

"Zahvaljujući velikom odazivu i nesebičnoj pomoći brojnih ljudi, u manje od 24 sata prikupljena su potrebna sredstva za njegov medicinski prijevoz u Hrvatsku.

Hvala svima koji su svojim donacijama, dijeljenjem apela i riječima podrške pokazali koliko zajedništvo može značiti u najtežim trenucima.

Anti želimo uspješan oporavak, a Mihaelu i njegovoj obitelji puno snage.

Još jednom, hvala svima koji su bili dio ove akcije", poručili su iz kluba.

Velik odaziv građana, sportskih kolektiva i brojnih donatora omogućio je da se potrebna sredstva prikupe u manje od jednog dana, čime je Anti Mladineu osiguran medicinski transport u Hrvatsku i nastavak liječenja.