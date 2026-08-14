Veliko srce Dalmacije: Chef Stjepan Vukadin pokrenuo akciju za stradale u požaru, pomoć prikupljena u rekordnom roku

Veliki požar koji je pogodio omiško područje pokrenuo je snažan val solidarnosti diljem Dalmacije. Među onima koji su odlučili konkretno pomoći našao se i poznati chef i član žirija MasterChefa Stjepan Vukadin, koji je organizirao prikupljanje pomoći za obitelji pogođene vatrenom stihijom.

Građane je pozvao da potrebne potrepštine donesu na parking restorana Il Ponte u Trogiru, gdje je prikupljanje bilo organizirano do 13 sati.

„Svaka boca vode, paket pelena ili komad odjeće znači pomoć“

Prikupljale su se pelene i potrepštine za djecu, higijenske potrepštine za žene, odjeća i obuća svih veličina, voda, trajna hrana, dječje mlijeko, vlažne maramice, fiziološka otopina, punjači, powerbankovi, baterije i deke.

Vukadin je u pozivu poručio kako je svaka pomoć dobrodošla.

„Tko može, neka donese koliko može. Svaka boca vode, paket pelena ili komad odjeće znači pomoć nekome kome je danas stvarno potrebna. Zajedno možemo napraviti puno“, poručio je.

Odaziv je, međutim, nadmašio očekivanja. U vrlo kratkom vremenu stiglo je toliko pomoći da je Vukadin objavio kako se prikupljanje donacija obustavlja jer je prikupljeno dovoljno potrebnih stvari.

„Hvala vam, ljudi!“

Nakon ogromnog odaziva građana stigla je emotivna zahvala.

„Hvala vam, ljudi! Obustavljamo prikupljanje donacija jer smo u vrlo kratkom vremenu prikupili dovoljno potrebnih stvari.“

Zahvalio je svima koji su donijeli pomoć, ali i onima koji su dijeljenjem poziva omogućili da informacija stigne do što većeg broja ljudi.

„Od srca hvala svima koji ste se odazvali, donijeli pomoć, dijelili objavu i pokazali koliko možemo napraviti kada se ujedinimo. Još jednom smo dokazali da kad je najpotrebnije – držimo zajedno. Hvala vam u ime svih kojima će ova pomoć stići.“

Još jednom se tako pokazalo koliko brzo Dalmacija može stati zajedno kada je pomoć najpotrebnija.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Stjepan Vukadin♥🔪♥ (@chef_vuki)