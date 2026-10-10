Veliko srce Cetinske krajine: Završena humanitarna akcija za teško stradalog Josipa (21), obitelj uputila posebnu poruku

Humanitarna akcija za pomoć 21-godišnjem Josipu Dediću iz Gale pokraj Sinja, koji je krajem kolovoza teško stradao u požaru, zasad je završena. Nakon velikog odaziva ljudi dobre volje, obitelj je poručila da trenutačno ima dovoljno prikupljenih sredstava za njegovo liječenje te zamolila da se akcija obustavi kako bi se pomoglo i drugima kojima je pomoć potrebna.

Vijest je objavljena u Facebook grupi „Ajmo bit ljudi“, u kojoj je administratorica Nataša Delonga Poparić prenijela zahvalu obitelji Dedić. U objavi se navodi da je obitelj zahvalna na svakom uplaćenom euru za Josipovo liječenje, ali da prema njihovoj procjeni zasad imaju dovoljno sredstava.

„Obitelj Dedić zahvaljiva je na svakom uplaćenom euru za Josipovo liječenje. Po njihovom mišljenju za sada imaju dovoljno, pa mole da se akcija prekine jer možda ima i potrebitijih“, stoji u objavi.

Istaknuto je i da Josipa čeka dug oporavak te da će, ako se pokaže potreba za dodatnim sredstvima, biti pokrenuta nova akcija.

Teška nesreća potresla cijelu Cetinsku krajinu

Podsjetimo, Dalmacija Danas još je 26. kolovoza izvijestila o nesreći koja je potresla Galu, Sinj i širu Cetinsku krajinu. Josip Dedić teško je stradao u subotu navečer, 22. kolovoza, u požaru koji je izbio u garaži. Zbog težine ozljeda završio je u bolnici, gdje je stavljen u induciranu komu.

Vijest o njegovoj nesreći izazvala je snažne emocije među sumještanima, prijateljima i poznanicima. Mještani Gale ubrzo su se organizirali te pozvali cijelu Cetinsku krajinu na molitvu za Josipovo ozdravljenje.

U četvrtak, 27. kolovoza, u župnoj crkvi Svih svetih u Gali služena je misa posvećena njegovu ozdravljenju i oporavku. Poziv je upućen svim mještanima, ali i ljudima dobre volje koji su željeli pružiti podršku mladiću i njegovoj obitelji.

„Josipe, tvoja Gala je uz tebe i molimo se za tebe!“, poručili su tada sumještani, posebno zazivajući zagovor Čudotvorne Gospe Sinjske.

Zadobio teške opekline, pred njim su operacije i rehabilitacija

Prema informacijama iz objava kojima se posljednjih dana prikupljala pomoć, Josip je u nesreći zadobio opekline trećeg stupnja, a zahvaćeno je približno 45 posto njegova tijela. Riječ je o iznimno teškim ozljedama koje zahtijevaju dugotrajno liječenje, medicinsku skrb i rehabilitaciju.

U jednoj od objava navodi se da je Josipovo zdravstveno stanje sada bolje nego neposredno nakon nesreće te da se i dalje nalazi na jedinici intenzivnog liječenja.

Pred njim su, prema informacijama objavljenima tijekom humanitarne akcije, daljnji medicinski zahvati i dugotrajan oporavak, a spominje se i rehabilitacija u Varaždinu i Krapini.

Zbog ozbiljnosti ozljeda i troškova koji prate dugotrajno liječenje, putem društvenih mreža pokrenuta je akcija prikupljanja pomoći. Građani su pozvani da, sukladno svojim mogućnostima, uplate sredstva Josipovoj majci Mirjani Dedić.

„Ovdje se vidi skromnost obitelji“

Odaziv građana bio je toliko velik da je obitelj sada odlučila zahvaliti svima i zaustaviti daljnje prikupljanje novca. U poruci objavljenoj u grupi „Ajmo bit ljudi“ posebno je istaknuta njihova skromnost.

„Ovdje se vidi skromnost obitelji. Ako bude trebalo, a znamo da Josipa čeka dug oporavak, pokrenuti ćemo novu akciju“, navodi se u objavi.

Ova priča još je jednom pokazala koliko zajedništvo i solidarnost mogu značiti obitelji koja se suočava s teškom životnom situacijom. Od prvih molitvi u Gali do humanitarne pomoći koja je pristizala tijekom Josipova liječenja, mnogi su na različite načine pokazali da mladić i njegova obitelj nisu sami.

Obitelj Dedić zahvalila je svima koji su sudjelovali u akciji, a najvažnija želja ostaje ista – da se Josip uspješno oporavi i vrati svakodnevnom životu.