U samostanu sv. Vinka Paulskoga u Splitu u ponedjeljak, 16. studenoga, svečano je proslavljen 100. rođendan sestre M. Karmele Barišić, članice Družbe sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga. Središnji dio proslave bilo je misno slavlje zahvalnice koje je predvodio splitsko-makarski nadbiskup u miru mons. Marin Barišić, slavljeničin nećak, uz koncelebraciju drugog nećaka don Marina Barišića, don Ante Antunovića i p. Vatroslava Halambeka. Liturgijsko pjevanje predvodio je Zbor sestara milosrdnica pod ravnanjem s. Mirte Škopljanac Mačine. Uz redovničku zajednicu i članove slavljeničine obitelji, proslavi su nazočili splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelja te Monika Čutuk i Mario Popović iz Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju Splitsko-dalmatinske županije.

U propovijedi se nadbiskup osvrnuo na evanđeoski ulomak o ozdravljenju slijepca, istaknuvši kako čovjek, osim tjelesnoga vida, treba i sposobnost duhovnoga gledanja. Naglasio je kako slijepac, unatoč protivljenju okoline, ustrajno zaziva Isusa, koji se zaustavlja i uslišava njegovu molitvu. Povezujući evanđeosku poruku s ljudskim životom, upozorio je na različite oblike duhovne sljepoće te istaknuo kako je čovjek stvoren za svjetlost, život i radost. Osvrnuvši se i na Knjigu Otkrivenja, podsjetio je na poruku upućenu Crkvi u Efezu, naglasivši kako ni djelovanje ni zauzetost ne mogu nadomjestiti ono najvažnije. „Bio si aktivan, radio si, zauzeo si se, suprotstavio se, ali znaš što, najvažnija stvar u životu je ljubav“, poručio je nadbiskup, istaknuvši kako upravo ljubav omogućuje čovjeku dublje razumijevanje života, drugih ljudi i Božjega djelovanja.

Govoreći o životu s. Karmele, podsjetio je kako je odrasla u brojnoj obitelji u kojoj su molitva, radost, rad i zajedništvo bili temelji svakodnevice. Upravo je u takvu obiteljskom ozračju, naglasio je, primila temelje vjere koje je poslije nastavila živjeti u redovničkoj zajednici. Posebno se osvrnuo na njezinu dugogodišnju službu u samostanskoj kuhinji, istaknuvši vrijednost tihoga i samozatajnoga služenja koje često ostaje izvan pozornosti. U tom je kontekstu govorio o dvama stolovima koji okupljaju redovničku zajednicu, oltaru i blagovaonskom stolu, naglašavajući kako se zajedništvo gradi i molitvom i svakodnevnom brigom jednih za druge. Istaknuo je kako se vrijednost takva služenja ne očituje samo u obavljenom poslu, nego ponajprije u ljubavi s kojom se on izvršava.

Nadbiskup je slavljenici zahvalio za dobrotu koju je tijekom života iskazivala članovima obitelji, redovničkim sestrama i svima koje je susretala. Posebno je istaknuo njezinu vedrinu, bistrinu i dobro pamćenje, zbog kojih je i danas dragocjena poveznica među naraštajima. Zaključujući propovijed, ponovno se vratio evanđeoskom pitanju koje Isus upućuje slijepcu: „Što želiš da ti učinim?“ Povezujući ga sa životnim putem slavljenice, istaknuo je kako je najdublja čovjekova želja sve potpunije prepoznavati ljubav koja ga je vodila kroz život te naposljetku postati dionikom nebeske radosti i zajedništva s Bogom.

Tijekom proslave slavljenici su čestitku uputili i članovi njezine obitelji, zahvalivši joj za stoljeće života ispunjeno vjerom, molitvom i nesebičnim darivanjem. „Hvala ti za svu dobrotu, toplinu i ljubav koju si tijekom života pružila svima oko sebe“, poručili su joj, uz želje za dobro zdravlje, mir i Božji blagoslov. Na završetku misnoga slavlja svečano je otpjevan himan „Tebe Boga hvalimo“, nakon čega je uslijedilo zajedničko fotografiranje. Tom su prigodom gradonačelnik Tomislav Šuta i zamjenik župana Stipe Čogelja uručili darove s. Karmeli, čestitavši joj veliki životni jubilej.

Nakon mise uslijedio je svečani ručak i druženje. Prije zajedničkoga blagovanja okupljenima se obratila provincijalna poglavarica s. M. Martina Prcela, koja je u ime sestara izrazila dobrodošlicu obitelji, prijateljima i uzvanicima. Istaknula je kako je stoti rođendan s. Karmele iznimna prigoda za zahvalnost Bogu za stoljeće vjere, molitve, ljubavi, požrtvovnosti i služenja. „Stotinu godina života pravi je dar i svjedočanstvo Božje dobrote“, poručila je provincijalna poglavarica, zahvalivši svima koji su svojim dolaskom uveličali slavlje.

Proslava je protekla u ozračju radosti, zahvalnosti i zajedništva, kao svjedočanstvo dugoga redovničkog života s. M. Karmele Barišić, obilježenoga vjerom i predanim služenjem Bogu i bližnjima.