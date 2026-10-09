Veliko slavlje u Solinu! Sprema se svečani doček brončane judašice Ane Viktorije Puljiz i trenera Dragana Crnova

Solin će ove nedjelje biti u znaku sporta, ponosa i slavlja! Judo klub Solin organizira svečani doček brončane Ane Viktorije Puljiz i trenera Dragana Crnova. Građani su pozvani da zajedno proslave njihov veliki uspjeh na Svjetskom prvenstvu.

Svečani doček održat će se u nedjelju, 11. listopada 2026. godine, s početkom u 18 sati, ispred gradske sportske dvorane Bilankuša, na adresi Put Majdana 3a u Solinu.

Solin dočekuje svoje brončane predstavnike

Iz Judo kluba Solin pozvali su sve sugrađane, ljubitelje juda i sporta da se pridruže slavlju i čestitaju Ani Viktoriji Puljiz i Draganu Crnovu na osvojenoj bronic sa Svjetskog prvenstva.

Bit će to prilika da se sportašici oda priznanje za ostvareni rezultat, ali i da se uspjeh proslavi zajedno s obitelji, prijateljima, članovima kluba i navijačima.

Organizatori pripremaju i prigodni domjenak

Uz svečani doček, organizatori su najavili i prigodni domjenak za okupljene.

„Pozivamo vas da zajedno s nama dočekate naše brončane sa Svjetskog prvenstva”, poručili su iz Judo kluba Solin.

Mjesto okupljanja je ispred sportske dvorane Bilankuša, u nedjelju u 18 sati, a poziv je otvoren svima koji žele podržati solinske judaše i pridružiti se proslavi njihova uspjeha.